저희가 추천하는 방콕 최고의 숙소 중 하나입니다. 수 쿰빗의 번화 한 쇼핑 및 야간 유흥 지역에 위치한 Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok은 방콕 전역으로 쉽게 이동할 수있는 프롬 퐁 BTS 역에서 도보로 단 5 분 거리에 있습니다. 호텔의 하루 종일 영업하는 Dee Lite Restaurant에서 아시아 및 서양 요리 또는 해산물과 그릴 뷔페를 즐기실 수 있습니다. 수영장 옆에 위치한 Mosaic은 태국 및 서양 특선 요리와 칵테일을 제공합니다. 천연 목재 장식으로 세련되게 장식 된 모든 객실은 평면 TV와 무료 Wi-Fi를 자랑합니다. 스위트 룸은 넓으며 고급 편의 시설을 갖추고 있습니다. 이 호텔에서 제공하는 비즈니스 시설은 현대적이며 전문적인 회의에 적합합니다. 이 호텔에 머무는 투숙객은 Hilton Sukhumvit Bangkok을 이용하실 수 있으며 Scalini와 Mondo에서 제공되는 맛있는 이탈리아 및 지중해 요리를 즐기실 수 있습니다. 머무는 동안 도보로 몇 분 거리에있는 Benjasiri 공원에서 무성한 녹지와 신선한 공기에 둘러싸여 휴식을 취하실 수 있습니다. 엠 지구는 도보로 5 분 이내의 거리에 있습니다. BTS 스카이 트레인을 이용하면 여러 쇼핑 장소와 명소로 이동할 수 있습니다. 돈 므앙 국제 공항과 수완 나품 국제 공항은 숙소에서 각각 차로 45 분 및 50 분 거리에 있습니다.

어메니티 / 특징 To offer you peace of mind, together with Hilton’s world-class hospitality, our hotel features the industry-leading Hilton CleanStay Program, SHA Extra Plus Hotel and we partner with the Samitivej International Hospital which offers a comprehensive medical package.

** Hotel services are subject to change as per latest government's guidelines

점수 4.4 /5 아주 좋아 기반 6 리뷰 평가 3 우수한 3 아주 좋아 0 평균 0 가난한 0 무서운 더블 트리 바이 힐튼 수 쿰빗 방콕 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 더블 트리 바이 힐튼 수 쿰빗 방콕 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇬🇧 robert antony foster 도착 21/12/2021 4.8 Deluxe Guest Room 긍정적 the quick process from Aiport to Hospital to Hotel 네거티브 the long walk from the terminal to baggage claim, would not be good for old people or disabled people quick/clean process/quick return on the covid test, all in all, a well-oiled machine, all credit going to the airport staff 🇳🇴 Stein Hovelsrud 도착 06/11/2021 4.8 Deluxe Guest Room 긍정적 Close to the ocean 네거티브 Some shops still closed Had a very nice hollyday in Phuket. Still not many tourist, so plenty of space at the beach. Shopping center close, but not important for me 🇦🇺 Robert Morris 도착 20/09/2021 4.3 Suite Room 긍정적 Efficient and professional 네거티브 Food often cold The hotel staff were helpful and accommodating and the service though limited in Quarantine was good. As the quarantine rules changed I was able to leave early and unused nights were refunded 🇹🇭 Napasorn yuktanand 도착 29/04/2021 3.9 Deluxe Guest Room 긍정적 전반적으로 좋은 서비스 네거티브 청소 장비 필요 호텔은 이에 따라 태국 정부 조치에 대응했습니다. 그러나 더 나은 숙박을 위해 실내 청소 장비를 제공하는 것이 훨씬 좋습니다. 🇹🇭 Andy Chen 도착 19/04/2021 4.6 Deluxe Guest Room 긍정적 친절하고 친절한 직원

