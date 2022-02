Total AQ chambres d'hôtel 148 Chambres Hôpital partenaire Samitivej Hospital

Maximum de 2 Adults Chambre Deluxe 28 m² ฿18,600 - 5 Day Test & Go ฿11,600 - 2 Day Test & Go ฿6,800 - 1st Day Test & Go ฿4,750 - 5th Day Test & Go

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Installations extérieures

Petit dépôt

Chambres fumeurs disponibles

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga

L'un de nos meilleurs choix pour Bangkok. Situé dans un quartier commerçant et de vie nocturne animé de Sukhumvit, le Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok se trouve à seulement 5 minutes à pied de la station de BTS Phrom Phong, qui vous permet d'accéder facilement à Bangkok. Vous pourrez déguster des plats asiatiques et occidentaux ou des fruits de mer et un buffet de grillades au restaurant Dee Lite, le restaurant de l'hôtel ouvert toute la journée. Situé au bord de la piscine, le Mosaic sert des spécialités thaïlandaises et occidentales ainsi que des cocktails. Décorées avec goût avec des touches de bois naturel, toutes les chambres disposent d'une télévision à écran plat et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les suites sont spacieuses et équipées de commodités haut de gamme. Les installations d'affaires de cet hôtel sont modernes et adaptées aux réunions professionnelles. Les clients séjournant dans cet hôtel ont accès au Hilton Sukhumvit Bangkok et savourent de délicieux plats italiens et méditerranéens servis au Scalini et au Mondo. Pendant leur séjour, vous pourrez vous détendre et vous plonger dans la verdure luxuriante et l'air frais du parc Benjasiri, situé à quelques minutes à pied. Le quartier d'Em est accessible en moins de 5 minutes à pied. BTS skytrain peut amener les clients à plusieurs magasins et attractions. Les aéroports internationaux Don Muang et Suvarnabhumi sont respectivement à 45 minutes et 50 minutes de route de l'établissement.

Commodités / caractéristiques To offer you peace of mind, together with Hilton’s world-class hospitality, our hotel features the industry-leading Hilton CleanStay Program, SHA Extra Plus Hotel and we partner with the Samitivej International Hospital which offers a comprehensive medical package.

** Hotel services are subject to change as per latest government's guidelines

But 4.4 /5 Très bien Basé sur 6 Commentaires Notation 3 Excellent 3 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible DoubleTree par Hilton Sukhumvit Bangkok , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR DoubleTree par Hilton Sukhumvit Bangkok VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇬🇧 robert antony foster Arrivé le 21/12/2021 4.8 Deluxe Guest Room Positifs the quick process from Aiport to Hospital to Hotel Négatifs the long walk from the terminal to baggage claim, would not be good for old people or disabled people quick/clean process/quick return on the covid test, all in all, a well-oiled machine, all credit going to the airport staff 🇳🇴 Stein Hovelsrud Arrivé le 06/11/2021 4.8 Deluxe Guest Room Positifs Close to the ocean Négatifs Some shops still closed Had a very nice hollyday in Phuket. Still not many tourist, so plenty of space at the beach. Shopping center close, but not important for me 🇦🇺 Robert Morris Arrivé le 20/09/2021 4.3 Suite Room Positifs Efficient and professional Négatifs Food often cold The hotel staff were helpful and accommodating and the service though limited in Quarantine was good. As the quarantine rules changed I was able to leave early and unused nights were refunded 🇹🇭 Napasorn yuktanand Arrivé le 29/04/2021 3.9 Deluxe Guest Room Positifs Dans l'ensemble, un bon service Négatifs Besoin de matériel de nettoyage L'hôtel a répondu aux mesures du gouvernement thaïlandais en conséquence. Mais pour rendre le séjour meilleur, la fourniture de matériel de nettoyage dans la chambre serait très appréciée 🇹🇭 Andy Chen Arrivé le 19/04/2021 4.6 Deluxe Guest Room Positifs Personnel serviable et sympathique

Petit-déjeuner

Service de blanchisserie

Prix

Les livraisons

Confort et propreté

Emplacement

Prise en charge à l'aéroport Négatifs Le déjeuner et le dîner auraient pu offrir plus de choix

Bouteille de lait et de jus et non de lait et de jus frais pour le petit-déjeuner

Pas de choix de café Le séjour était bon depuis la prise en charge à l'aéroport, un Alphard ou un minibus similaire avec WIFI. Les plats sont bons, tous de qualité hôtelière (y compris les desserts). Cependant, il y avait parfois des choix que je n'aime pas mais globalement toujours satisfait. Ils proposent du lait en bouteille pour le petit-déjeuner, alors j'ai apporté mon propre lait frais de l'extérieur avec du beurre de cacahuète. Le personnel est super sympa, ils se souviennent du nom des clients à chaque fois que je les ai appelés. 🇩🇪 Matthias Zschaemisch Arrivé le 03/03/2021 4.1 Junior Suite Room Positifs Personnel très sympathique et service client Négatifs Pas de rapport qualité / prix réel Le transfert de l'aéroport (pas comme annoncé dans une limousine mais dans une mini-fourgonnette) s'est déroulé sans heurts, tout comme le processus d'enregistrement. Le personnel amical à l'arrivée mais à partir de là, nous avons eu de nombreux moments de `` réveil '' que tout n'est pas comme annoncé. La suite junior n'est pas une vraie suite junior mais plutôt deux chambres communicantes avec une chambre équipée d'un petit coin salon. La chambre est super basique - pas de déco, pas d'art, pas de peinture. Si cela est intentionnel en raison des restrictions de Covid, pourquoi ne pas dire pourquoi afficher des images fantaisistes sur la page ASQ. La nourriture est très moyenne - la présentation dans de minuscules plateaux est encore une fois à cause de l'excuse COVID, mais la qualité elle-même est la meilleure moyenne des cas. Deux exemples les deux premiers jours: le poulet au curry vert avait bon goût mais il ne contenait pas de poulet. Beignets de banane avec sauce vanille sans sauce vanille. 2 pièces de lessive par jour - pas vrai seulement la lessive en vrac après une semaine à 70 degrés! Donc, tout rétrécirait ou se décolorerait - encore une fois excuse COVID, mais pourquoi ne pas le dire honnêtement sur la page ASQ. Si vous considérez cet hôtel, veuillez apporter suffisamment de vêtements pour deux semaines. D'autres prestataires vous testent le jour 1 ici, vous obtenez une fenêtre de 5 jours ce qui signifie que vous pouvez quitter votre chambre au plus tôt après 7 jours mais ... seulement 45 minutes par jour sur rendez-vous. Enfin, ne vous attendez pas à une reconnaissance en tant que membre de HH ou à une note de bienvenue ou à un geste de bienvenue. Dans l'ensemble, d'après l'expérience jusqu'à présent, je ne recommanderais pas cet endroit si vous recherchez une bonne qualité. Encore une fois, ce n'est pas la faute du personnel, c'est la direction. Une déception mais nous survivrons 2 semaines.