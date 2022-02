총 AQ 호텔 객실 70 침실 파트너 병원 Piyavate

Sukosol Hotel은 식민지 스타일의 건축 양식과 정통 태국의 미학이 조화를 이루고 있으며, 파야 타이 스카이 트레인 및 공항 링크 역에서 단 400m 떨어져 있습니다. 최신식 야외 수영장과 완비 된 체육관과 스파를 갖추고 있습니다. 전 구역에서 무료 Wi-Fi를 이용하실 수 있습니다. Sukosol Hotel의 객실은 태국 장식의 포인트와 아르누보 스타일의 티크 재로 우아하게 꾸며져 있습니다. 모든 객실은 케이블 채널이 편성 된 평면 TV, 휴식 공간 및 실내 욕실을 갖추고 있습니다. 호텔의 5 개 레스토랑 덕분에 다양한 미식 요리가 제공됩니다. 레스토랑, 로비 및 공용 공간은 모두 아시아 및 전 세계의 골동품, 공예품 및 골동품으로 장식되어 있습니다. 이 호텔은 수완 나품 공항까지 빠른 링크를 제공하는 파야 타이 공항 철도 링크 역까지 무료 드롭 오프 서비스를 제공합니다. 활기찬 프라 투남 시장은 1 블록 떨어져 있습니다. 구내에 무료 전용 주차장이 있습니다.

어메니티 / 특징 Test & Go Package

Airport pick-up for transfer from the airport to the hotel (1 way)

1 times COVID-19 test on day 0/1, days 6/7

초고속 인터넷 / Wi-Fi

점수 2.4 /5 가난한 기반 3 리뷰 평가 0 우수한 1 아주 좋아 1 평균 0 가난한 1 무서운 더 수 코솔 호텔 방콕 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 더 수 코솔 호텔 방콕 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇺🇸 Michael Scotti 도착 20/01/2022 0.5 Premier Room 긍정적 None Booked Test & Go package months in advance. I reached out repeatedly asking for confirmation of airport pickup and PCR test. I only heard back from the hotel twice, both times they asked for my passport/flight info, both times I provided the info within hours. Hotel never provided confirmation. I was forced to either cancel or risk being stranded at the airport. Hotel refuses to refund my money. 🇦🇺 Ross Algie 도착 08/05/2021 3.3 Premier Room 긍정적 편안한 침대

좋은 covid 안전 관행. 네거티브 음식은 아주 기본적인

뜨거운 물은 대부분 그냥 따뜻했습니다 나는 그들이 제공 한 것에 따라 4 개 또는 5 개의 호텔을 간단히 나열했습니다. 나는 별 5 개 등급 때문에 수 코솔을 선택했다. 불행히도 격리를 위해 할당 된 방은 아마도 3 성급이었습니다. 더 현대적인 호텔을 추천합니다. 🇭🇰 Sum Chi Shing Tenny 도착 10/03/2021 3.6 Premier Room 긍정적 깨끗한 네거티브 무 댓글 없음, 모두 잘 어울리는 "........"................. ".............. .................

