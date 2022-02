총 AQ 호텔 객실 280 침실 파트너 병원 Bangkok Hospital

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 뫼 벤픽 BDMS 웰니스 리조트 우선 순위 정 방식으로, 그리고 뫼 벤픽 BDMS 웰니스 리조트 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

방콕 최고의 AQ 호텔을 선택하여 고요한 환경과 무성한 열대 정원 가운데에서 대체 검역 경험을 도심의 편안한 휴식처로 바꾸십시오. Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok은 방콕 병원과 협력하여 발코니가 있는 넓은 객실을 통해 정부에서 인증한 14일 장기 체류 경험을 제공합니다.

어메니티 / 특징 공항에서 병원 및 호텔까지 교통편

간호사 감독을 통한 일일 건강 모니터링

14 일 프로그램 동안 정부 정책에 따라 COVID-19 RT-PCR 3 회 테스트

면역 체계를 강화하는 보충제

풀 보드 (1 일 3 식)

무료 고속 WiFi

커피 / 차 메이커, 주전자

LED TV

iHome Zenergy

요가 매트

PressReader 애플리케이션에 액세스

모든 AQ 호텔 보기 180개 이상의 AQ 호텔 모두 검색