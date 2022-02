Insgesamt AQ Hotelzimmer 70 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Piyavate

Das Sukosol Hotel ist eine Mischung aus Architektur im Kolonialstil und authentischer thailändischer Ästhetik und liegt nur 400 m von den Bahnhöfen Phaya Thai Skytrain und Airport Link entfernt. Es verfügt über einen hochmodernen Außenpool sowie einen gut ausgestatteten Fitnessraum und ein Spa. Kostenloses WLAN ist in allen Bereichen verfügbar. Die Zimmer im Sukosol Hotel sind elegant mit thailändischen Dekorakzenten und Teakholz im Jugendstil eingerichtet. Sie verfügen alle über einen Flachbild-Kabel-TV, einen Sitzbereich und ein eigenes Bad. Dank der 5 Restaurants des Hotels wird eine Auswahl an verschiedenen Gourmetküchen angeboten. Die Restaurants, die Lobby und die öffentlichen Bereiche sind mit Antiquitäten, Artefakten und Kuriositäten aus ganz Asien und der ganzen Welt ausgestattet. Das Hotel bietet einen kostenlosen Bringservice zum Bahnhof Phaya Thai Airport und eine schnelle Verbindung zum Flughafen Suvarnabhumi. Der lebhafte Pratunam-Markt ist 1 Block entfernt. Kostenlose Privatparkplätze stehen vor Ort zur Verfügung.

Ausstattung / Ausstattung Test & Go Package

Airport pick-up for transfer from the airport to the hotel (1 way)

1 times COVID-19 test on day 0/1, days 6/7

Highspeed-Internet / Wi-Fi

Ergebnis 2.4 /5 Arm Beyogen auf 3 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 1 Sehr gut 1 Durchschnittlich 0 Arm 1 Schrecklich Das Sukosol Hotel Bangkok , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Das Sukosol Hotel Bangkok SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇺🇸 Michael Scotti Angekommen um 20/01/2022 0.5 Premier Room Positiv None Booked Test & Go package months in advance. I reached out repeatedly asking for confirmation of airport pickup and PCR test. I only heard back from the hotel twice, both times they asked for my passport/flight info, both times I provided the info within hours. Hotel never provided confirmation. I was forced to either cancel or risk being stranded at the airport. Hotel refuses to refund my money. 🇦🇺 Ross Algie Angekommen um 08/05/2021 3.3 Premier Room Positiv Bequemes Bett

Gute Covid-sichere Praktiken. Negative Das Essen war ziemlich einfach?

Warmwasser war meistens nur knapp warm just Ich habe 4 oder 5 Hotels in die engere Wahl gezogen, je nachdem, was sie angeboten haben. Ich habe mich für Sukosol wegen seiner 5-Sterne-Bewertung entschieden. Leider waren die für Quarantäne zugeteilten Zimmer vielleicht 3 Sterne. Ich würde ein moderneres Hotel empfehlen. 🇭🇰 Sum Chi Shing Tenny Angekommen um 10/03/2021 3.6 Premier Room Positiv Sauber Negative Null Kein Kommentar, alles sieht überhaupt gut aus "........" ................. ".............. .................

