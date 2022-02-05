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The Sukosol Hotel Bangkok is no longer operating as an ASQ.
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スコソルホテルは、コロニアル様式の建築と本格的なタイの美学が融合したホテルで、パヤタイスカイトレインとエアポートリンク駅からわずか400ヤードの場所にあります。最先端の屋外プール、設備の整ったジムとスパを併設しています。すべてのエリアで無料Wi-Fiを利用できます。
Sukosol Hotelの客室は、タイ風の装飾が施されたエレガントな内装で、アールヌーボー様式のチーク材を使用しています。薄型ケーブルテレビ、シーティングエリア、専用バスルームが備わっています。
ホテルの5つのレストランのおかげで、さまざまなグルメ料理が提供されています。レストラン、ロビー、公共エリアにはすべて、アジア各地や世界中の骨董品、工芸品、骨董品が飾られています。
ホテルでは、スワンナプーム空港へのクイックリンクを提供するパヤタイ空港鉄道リンク駅への無料ドロップオフサービスを提供しています。活気あるプラトゥーナムマーケットまで1ブロックです。敷地内に無料の専用駐車場があります。