スコソルホテルは、コロニアル様式の建築と本格的なタイの美学が融合したホテルで、パヤタイスカイトレインとエアポートリンク駅からわずか400ヤードの場所にあります。最先端の屋外プール、設備の整ったジムとスパを併設しています。すべてのエリアで無料Wi-Fiを利用できます。 Sukosol Hotelの客室は、タイ風の装飾が施されたエレガントな内装で、アールヌーボー様式のチーク材を使用しています。薄型ケーブルテレビ、シーティングエリア、専用バスルームが備わっています。 ホテルの5つのレストランのおかげで、さまざまなグルメ料理が提供されています。レストラン、ロビー、公共エリアにはすべて、アジア各地や世界中の骨董品、工芸品、骨董品が飾られています。 ホテルでは、スワンナプーム空港へのクイックリンクを提供するパヤタイ空港鉄道リンク駅への無料ドロップオフサービスを提供しています。活気あるプラトゥーナムマーケットまで1ブロックです。敷地内に無料の専用駐車場があります。

アメニティ/機能 Test & Go Package

Airport pick-up for transfer from the airport to the hotel (1 way)

1 times COVID-19 test on day 0/1, days 6/7

高速インターネット/ Wi-Fi

スコア 2.4 /5 貧しい に基づく 3 レビュー 評価 0 優れた 1 とても良い 1 平均 0 貧しい 1 ひどい スコソルホテルバンコクゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す スコソルホテルバンコク すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇺🇸 Michael Scotti に到着しました 20/01/2022 0.5 Premier Room ポジティブ None Booked Test & Go package months in advance. I reached out repeatedly asking for confirmation of airport pickup and PCR test. I only heard back from the hotel twice, both times they asked for my passport/flight info, both times I provided the info within hours. Hotel never provided confirmation. I was forced to either cancel or risk being stranded at the airport. Hotel refuses to refund my money. 🇦🇺 Ross Algie に到着しました 08/05/2021 3.3 Premier Room ポジティブ 快適なベッド

良いcovid安全慣行。 ネガ 食べ物はかなり基本的でした

お湯はほとんど温かいだけでした 私は彼らが提供したものに基づいて4つまたは5つのホテルを短くリストしました。私はその5つ星の評価のためにSukosolを選びました。 残念ながら、検疫に割り当てられた部屋はおそらく3つ星でした。もっとモダンなホテルをお勧めします。 🇭🇰 Sum Chi Shing Tenny に到着しました 10/03/2021 3.6 Premier Room ポジティブ 掃除 ネガ なし コメントはありません、すべてがよく見えます "........" ................. "............. .. ................。

