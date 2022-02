Totaal AQ Hotelkamers 70 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Piyavate

Het Sukosol Hotel is een mix van koloniale architectuur en authentieke Thaise esthetiek en ligt op slechts 350 meter van de Phaya Thai Skytrain en Airport Link Stations. Het beschikt over een ultramodern buitenzwembad en een goed uitgeruste fitnessruimte en spa. In alle ruimtes is gratis WiFi beschikbaar. De kamers van Hotel Sukosol zijn elegant ingericht met Thaise accenten en teakhout in art-nouveaustijl. Ze zijn allemaal voorzien van een flatscreen-tv met kabelkanalen, een zithoek en een eigen badkamer. Een scala aan diverse gastronomische keukens wordt aangeboden dankzij de 5 restaurants van het hotel. De restaurants, de lobby en de openbare ruimtes zijn allemaal uitgerust met antiek, kunstvoorwerpen en curiosa uit Azië en de rest van de wereld. Het hotel biedt een gratis pendeldienst naar het Phaya Thai Airport Rail Link Station, met snelle verbindingen naar de luchthaven Suvarnabhumi. De levendige Pratunam-markt ligt 1 straat verderop. Er is gratis eigen parkeergelegenheid op het terrein.

Airport pick-up for transfer from the airport to the hotel (1 way)

1 times COVID-19 test on day 0/1, days 6/7

Snel internet / wifi

Score 2.4 /5 Arm Gebaseerd op 3 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 1 Zeer goed 1 Gemiddelde 0 Arm 1 Vreselijk Het Sukosol Hotel Bangkok , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Het Sukosol Hotel Bangkok ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇺🇸 Michael Scotti Aangekomen 20/01/2022 0.5 Premier Room Pluspunten None Booked Test & Go package months in advance. I reached out repeatedly asking for confirmation of airport pickup and PCR test. I only heard back from the hotel twice, both times they asked for my passport/flight info, both times I provided the info within hours. Hotel never provided confirmation. I was forced to either cancel or risk being stranded at the airport. Hotel refuses to refund my money. 🇦🇺 Ross Algie Aangekomen 08/05/2021 3.3 Premier Room Pluspunten Comfortabel bed

Goede covid veilige praktijken. Minpunten Eten was vrij basic

Heet water was meestal maar net warm? Ik heb 4 of 5 hotels op de shortlist gezet op basis van wat ze aanboden. Ik heb voor Sukosol gekozen vanwege de 5-sterrenbeoordeling. Helaas waren de kamers die waren toegewezen voor quarantaine misschien 3 sterren. Ik zou een moderner hotel aanraden. 🇭🇰 Sum Chi Shing Tenny Aangekomen 10/03/2021 3.6 Premier Room Pluspunten Schoon Minpunten Nihil Geen commentaar, alles ziet er helemaal goed uit "........" ................. ".............. .................

