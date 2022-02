Total AQ chambres d'hôtel 70 Chambres Hôpital partenaire Piyavate

Le Sukosol Hotel est un mélange d'architecture de style colonial et d'esthétique thaïlandaise authentique, situé à seulement 400 mètres des stations de métro aérien et aéroportuaire Phaya Thai. Il dispose d'une piscine extérieure ultramoderne ainsi que d'une salle de sport et d'un spa bien équipés. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout l'établissement. Les chambres du Sukosol Hotel sont élégamment meublées avec des touches de décoration thaïlandaise et du bois de teck de style Art nouveau. Ils comprennent tous une télévision par câble à écran plat, un coin salon et une salle de bains privative. Un éventail de cuisines gastronomiques variées est proposé grâce aux 5 restaurants de l'hôtel. Les restaurants, le hall et les espaces publics sont tous équipés d'antiquités, d'objets et de bibelots de toute l'Asie et du monde entier. L'hôtel propose un service de navette gratuit vers la gare Phaya Thai Airport Rail Link, offrant des liaisons rapides vers l'aéroport de Suvarnabhumi. Le marché animé de Pratunam est à 1 pâté de maisons. Un parking privé gratuit est disponible sur place.

Commodités / caractéristiques Test & Go Package

Airport pick-up for transfer from the airport to the hotel (1 way)

1 times COVID-19 test on day 0/1, days 6/7

Internet haut débit / Wi-Fi

But 2.4 /5 Pauvres Basé sur 3 Commentaires Notation 0 Excellent 1 Très bien 1 Moyenne 0 Pauvres 1 Terrible Hôtel The Sukosol à Bangkok , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Hôtel The Sukosol à Bangkok VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇺🇸 Michael Scotti Arrivé le 20/01/2022 0.5 Premier Room Positifs None Booked Test & Go package months in advance. I reached out repeatedly asking for confirmation of airport pickup and PCR test. I only heard back from the hotel twice, both times they asked for my passport/flight info, both times I provided the info within hours. Hotel never provided confirmation. I was forced to either cancel or risk being stranded at the airport. Hotel refuses to refund my money. 🇦🇺 Ross Algie Arrivé le 08/05/2021 3.3 Premier Room Positifs Lit confortable

Bonnes pratiques sécuritaires liées au covid. Négatifs La nourriture était assez basique

L'eau chaude était surtout juste chaude J'ai sélectionné 4 ou 5 hôtels en fonction de ce qu'ils proposaient. J'ai choisi Sukosol en raison de ses 5 étoiles. Malheureusement, les chambres allouées à la quarantaine étaient peut-être 3 étoiles. Je recommanderais un hôtel plus moderne. 🇭🇰 Sum Chi Shing Tenny Arrivé le 10/03/2021 3.6 Premier Room Positifs Faire le ménage Négatifs Néant Pas de commentaire, tout semble bon du tout "........" ................. ".............. .................

