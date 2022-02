Total AQ chambres d'hôtel 152 Chambres Hôpital partenaire World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 de manière prioritaire, et ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 percevra directement le paiement de votre part.

Hôtel ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 Hôtel design économique, ouvert aux esprits créatifs Pour votre sécurité et votre confort, nous avons mis en place des mesures strictes conformes aux exigences gouvernementales et aux directives sanitaires ALLSAFE d'ACCOR. Nous apprécions votre aimable coopération. Directeur général Quarantaine dans les styles à IBIS STYLES Bangkok Sukhumvit 50!

Commodités / caractéristiques Transfert de l'aéroport de Suvarnabhumi ou de l'aéroport de Don Muang à l'hôtel

Full Board – 3 Meals per day selected Menu - International Cuisine

Espace détente au Rooftop Garden pour se détendre pendant le séjour

Chaînes de télévision SMART TV locales et internationales de 43 pouces

Eau potable, café et thé gratuits dans la chambre

Masque, désinfectant pour les mains et thermomètre gratuits

20% de réduction pour le service de blanchisserie

Services de nettoyage des chambres jours 7, 10 et 13

Wi-Fi disponible 24h / 24 dans tout l'hôtel

Total 2 fois les tests COVID-19 RT-PCR

Service d'infirmière de réserve 24 heures

24 heures de transport d'urgence de l'hôtel à l'hôpital

Personnel de sécurité 24 heures sur 24

Accès aux services de télémédecine depuis le World Medical Hospital

But 3.1 /5 Moyenne Basé sur 8 Commentaires Notation 2 Excellent 0 Très bien 4 Moyenne 2 Pauvres 0 Terrible ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇿🇼 Romaldo Farai Arrivé le 21/10/2021 4.9 Standard - Married Couple Positifs Everything was good, we enjoyed our stay Everything was perfect, the food, the room, the bed, the service and the toilets, allow as perfect. We enjoyed 🇲🇲 Kay Thwe Oo Arrivé le 09/06/2021 2.4 Family Room - 2 Adult + 1 Child Positifs Avoir un lit superposé nous facilite la tâche Négatifs Très mauvais WiFi et la nourriture n'est pas bonne Pas de rapport qualité/prix. Souhaite avoir de meilleures dispositions alimentaires. Meilleur Wi-Fi. Les films sont diffusés à plusieurs reprises. 🇺🇸 Carlos L Holgado Arrivé le 20/05/2021 1.7 Standard La chambre n'était pas suffisamment désinfectée. Petites portions de nourriture. Personnel de l'hôtel à l'écart des demandes de renseignements et des questions 🇩🇪 Aaron Born Arrivé le 18/05/2021 2.6 Standard Positifs Le service de livraison 7eleven était bon Négatifs Nourriture en petites portions

WIFI extrêmement mauvais Vous devez rester dans votre chambre 24h / 24 et 7j / 7 pendant 15 jours avec un horrible WiFi et de petites portions de nourriture. Choisir 🇮🇳 Ankit Pradhan Arrivé le 02/05/2021 3.1 Standard Positifs La chambre est grande et confortable. Négatifs Nourriture et WiFi Mauvais WiFi, la qualité de la nourriture n'est pas bonne. Devrait offrir plus de plats indiens et occidentaux. Le WiFi dans la chambre est très mauvais. 🇰🇭 Senghuort Sang Arrivé le 09/04/2021 2.8 Standard Positifs trucs amicaux et utiles Négatifs internet wifi est très mauvais. vous ne pouvez pas travailler ou ne pouvez rien faire du tout avec un internet très très très lent très mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais internet internet wifi est très mauvais. vous ne pouvez pas travailler ou ne pouvez rien faire du tout avec un internet très très très lent 🇪🇹 Tamirat Fana Regasa Arrivé le 04/03/2021 5.0 Standard - Married Couple Je voyage à Bangkok le 04 mars 2021 en arrivant là-bas, il y avait un homme qui m'attendait pour venir me chercher à l'hôtel. Quand j'arrive à l'hôtel, tout est prêt. Tout le matériel nécessaire est rempli dans ma chambre. Alors, à qui sont originaires de nouveaux arrivants étrangers, je vous dis de bien vouloir être là sans aucune crainte. Très bon marché et super sûr pour y rester. 🇳🇱 Robert de Gruiter Arrivé le 15/02/2021 2.5 Family Room - 1 Adult + 1 Child Positifs Pas Négatifs Pas de liberté pas de service Ne recommencez pas, le personnel de l'hôtel est sympathique, il ne fait que suivre les commandes mais tout le système d'ASQ n'est pas gentil avec les clients