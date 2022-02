Insgesamt AQ Hotelzimmer 152 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus World Medical Hospital

ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 Hotel Design Economy Hotel, offen für kreative Köpfe Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Komfort haben wir strenge Maßnahmen getroffen, die den behördlichen Anforderungen und den ALLSAFE-Hygienerichtlinien von ACCOR entsprechen. Wir bedanken uns für Ihre freundliche Zusammenarbeit. Hauptgeschäftsführer Quarantäne in Stilen bei IBIS STYLES Bangkok Sukhumvit 50!

Ausstattung / Ausstattung Transfer vom Flughafen Suvarnabhumi oder vom Flughafen Don Muang zum Hotel

Full Board – 3 Meals per day selected Menu - International Cuisine

Entspannen Sie im Rooftop Garden und entspannen Sie sich während des Aufenthalts

43 ”SMART TV Lokale und internationale Fernsehkanäle

Kostenloses Trinkwasser, Kaffee und Tee im Zimmer

Kostenlose Maske, Händedesinfektionsmittel und Thermometer

20% Rabatt für den Wäscheservice

Zimmerreinigung Tag 7, 10 & 13

Wi-Fi rund um die Uhr im gesamten Hotel verfügbar

Insgesamt 2 mal COVID-19 testet RT-PCR

24 Stunden Standby-Krankenschwesterservice

24 Stunden Notfalltransport vom Hotel zum Krankenhaus

24 Stunden Sicherheitspersonal

Zugang zum Telemedizin-Service vom World Medical Hospital

Ergebnis 3.1 /5 Durchschnittlich Beyogen auf 8 Bewertungen Bewertung 2 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 4 Durchschnittlich 2 Arm 0 Schrecklich ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇿🇼 Romaldo Farai Angekommen um 21/10/2021 4.9 Standard - Married Couple Positiv Everything was good, we enjoyed our stay Everything was perfect, the food, the room, the bed, the service and the toilets, allow as perfect. We enjoyed 🇲🇲 Kay Thwe Oo Angekommen um 09/06/2021 2.4 Family Room - 2 Adult + 1 Child Positiv Ein Etagenbett macht es uns leichter Negative Sehr schlechtes WLAN und das Essen ist nicht gut? Kein Preis-Leistungs-Verhältnis. Wünschen Sie sich eine bessere Verpflegung. Besseres WLAN. Filme werden wiederholt gezeigt. 🇺🇸 Carlos L Holgado Angekommen um 20/05/2021 1.7 Standard Zimmer war nicht ausreichend desinfiziert. Kleine Portionen Essen. Hotelpersonal zurückhaltend für Anfragen und Fragen 🇩🇪 Aaron Born Angekommen um 18/05/2021 2.6 Standard Positiv 7eleven Lieferservice war gut Negative Essen in kleinen Portionen

Extrem schlechtes WIFI Sie müssen 15 Tage lang rund um die Uhr in Ihrem Zimmer bleiben, mit einem schrecklichen WLAN und kleinen Portionen. Wählen 🇮🇳 Ankit Pradhan Angekommen um 02/05/2021 3.1 Standard Positiv Das Zimmer ist groß und komfortabel. Negative Essen und WiFi Schlechtes WiFi, die Qualität des Essens ist nicht gut. Sollte mehr indische und westliche Gerichte anbieten. Zimmer WiFi ist sehr schlecht. 🇰🇭 Senghuort Sang Angekommen um 09/04/2021 2.8 Standard Positiv freundliches Zeug und hilfsbereit Negative WiFi Internet ist sehr schlecht. Sie können nicht arbeiten oder können überhaupt nichts mit sehr sehr sehr langsamem Internet tun sehr schlecht schlecht schlecht schlecht schlecht schlecht schlecht Internet Wifi Internet ist sehr schlecht. Sie können nicht arbeiten oder können überhaupt nichts mit sehr sehr sehr langsamem Internet tun 🇪🇹 Tamirat Fana Regasa Angekommen um 04/03/2021 5.0 Standard - Married Couple Ich reise am 4. März 2021 nach Bangkok, als ich dort ankomme. Dort wartete ein Mann auf mich, um mich zum Hotel abzuholen. Wenn ich im Hotel ankomme, sind alle Dinge fertig. Alle benötigten Materialien sind in meinem Zimmer voll. Also, wer von ausländischen Neuankömmlingen ist, sage ich Ihnen freundlich, ohne Angst dort zu sein. Sehr billig und sehr sicher, um dort zu bleiben. 🇳🇱 Robert de Gruiter Angekommen um 15/02/2021 2.5 Family Room - 1 Adult + 1 Child Positiv Nicht Negative Keine Freiheit, kein Dienst Tun Sie es nicht noch einmal, die Mitarbeiter des Hotels sind freundlich, sie folgen nur den Anweisungen, aber das gesamte ASQ-System ist nicht freundlich zu den Kunden