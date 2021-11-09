Я отправляюсь в Бангкок 4 марта 2021 года. Когда я прибыл туда, меня ждал мужчина, чтобы отвезти меня в отель. Когда я приезжаю в отель, все готово. Все необходимые материалы заполнены в моей комнате. Так что чьи-то иностранцы, прибывшие сюда, я прошу вас быть там без всякого страха. Очень дешево и безопасно, чтобы остаться там.