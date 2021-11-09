Всего AQ гостиничных номеров 152 Спальни
Партнерская больница World Medical Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ибис Стайлз Бангкок Сукхумвит 50 в приоритетном порядке, и Ибис Стайлз Бангкок Сукхумвит 50 будет получать оплату напрямую от вас.
Отель ibis Styles Бангкок Сукхумвит 50
Дизайн-отель эконом-класса, открытый для творческих умов
Для вашей безопасности и комфорта мы внедрили строгие меры, соответствующие государственным требованиям и санитарным нормам ACCOR ALLSAFE. Благодарим вас за сотрудничество.
Карантин в стилях в IBIS STYLES Bangkok Sukhumvit 50!
Удобства / Особенности
- Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Дон Муанг в отель
- Full Board – 3 Meals per day selected Menu - International Cuisine
- Зона отдыха в саду на крыше для отдыха во время пребывания
- 43-дюймовые местные и международные телеканалы SMART TV
- Бесплатная питьевая вода, кофе и чай в номере
- Бесплатная маска, дезинфицирующее средство для рук и термометр.
- Скидка 20% на услуги прачечной
- Уборка помещений День 7, 10 и 13
- Wi-Fi доступен 24 часа на всей территории отеля
- Всего 2 теста на COVID-19 ОТ-ПЦР
- Круглосуточная дежурная медсестра
- 24-часовая экстренная транспортировка из отеля в больницу
- Круглосуточная охрана
- Доступ к услугам телемедицины от World Medical Hospital
Счет
3.1/5
В среднем
На основе 8 отзывы
Если бы вы были гостем в Ибис Стайлз Бангкок Сукхумвит 50
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.9 Standard - Married Couple
Положительные
- Everything was good, we enjoyed our stay
Everything was perfect, the food, the room, the bed, the service and the toilets, allow as perfect. We enjoyed
2.4 Family Room - 2 Adult + 1 Child
Положительные
Отрицательные
- Двухъярусная кровать облегчает нам задачу
- Очень плохой Wi-Fi и плохая еда
Не соотношение цены и качества. Хотите, чтобы еда была лучше. Лучше WiFi. Фильмы показывают неоднократно.
1.7 Standard
Комната не была должным образом продезинфицирована. Небольшие порции еды. Персонал отеля безразличен к запросам и вопросам
2.6 Standard
Положительные
Отрицательные
- Служба доставки 7eleven была хорошей
- Небольшая порционная еда
- Чрезвычайно плохой Wi-Fi
Вы должны оставаться в своей комнате 24/7 в течение 15 дней с ужасным Wi-Fi и небольшой порционной едой.
Выбирать
3.1 Standard
Положительные
Отрицательные
- Комната большая и удобная.
Плохой Wi-Fi, качество еды не очень хорошее. Следует предложить больше индийских и западных блюд.
Wi-Fi в номере очень плохой.
2.8 Standard
Положительные
Отрицательные
- дружелюбный персонал и услужливый
- Wi-Fi интернет очень плохой. вы не можете работать или вообще ничего не можете делать с очень-очень-очень медленным интернетом
очень плохо плохо плохо плохо плохо плохо плохо интернет Wi-Fi интернет очень плохой. вы не можете работать или вообще ничего не можете делать с очень-очень-очень медленным интернетом
5.0 Standard - Married Couple
Я отправляюсь в Бангкок 4 марта 2021 года. Когда я прибыл туда, меня ждал мужчина, чтобы отвезти меня в отель. Когда я приезжаю в отель, все готово. Все необходимые материалы заполнены в моей комнате. Так что чьи-то иностранцы, прибывшие сюда, я прошу вас быть там без всякого страха. Очень дешево и безопасно, чтобы остаться там.
2.5 Family Room - 1 Adult + 1 Child
Положительные Отрицательные
Больше не делайте этого, персонал отеля дружелюбный, они просто выполняют заказы, но вся система ASQ недоброжелательна к клиентам.
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