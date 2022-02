Всего AQ гостиничных номеров 152 Спальни Партнерская больница World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ибис Стайлз Бангкок Сукхумвит 50 в приоритетном порядке, и Ибис Стайлз Бангкок Сукхумвит 50 будет получать оплату напрямую от вас.

Отель ibis Styles Бангкок Сукхумвит 50 Дизайн-отель эконом-класса, открытый для творческих умов Для вашей безопасности и комфорта мы внедрили строгие меры, соответствующие государственным требованиям и санитарным нормам ACCOR ALLSAFE. Благодарим вас за сотрудничество. Главный управляющий Карантин в стилях в IBIS STYLES Bangkok Sukhumvit 50!

Удобства / Особенности Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Дон Муанг в отель

Full Board – 3 Meals per day selected Menu - International Cuisine

Зона отдыха в саду на крыше для отдыха во время пребывания

43-дюймовые местные и международные телеканалы SMART TV

Бесплатная питьевая вода, кофе и чай в номере

Бесплатная маска, дезинфицирующее средство для рук и термометр.

Скидка 20% на услуги прачечной

Уборка помещений День 7, 10 и 13

Wi-Fi доступен 24 часа на всей территории отеля

Всего 2 теста на COVID-19 ОТ-ПЦР

Круглосуточная дежурная медсестра

24-часовая экстренная транспортировка из отеля в больницу

Круглосуточная охрана

Доступ к услугам телемедицины от World Medical Hospital

Счет 3.1 /5 В среднем На основе 8 отзывы Рейтинг 2 Отлично 0 Очень хороший 4 В среднем 2 Бедные 0 Ужасный Ибис Стайлз Бангкок Сукхумвит 50 , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. 🇿🇼 Romaldo Farai Прибыл 21/10/2021 4.9 Standard - Married Couple Положительные Everything was good, we enjoyed our stay Everything was perfect, the food, the room, the bed, the service and the toilets, allow as perfect. We enjoyed 🇲🇲 Kay Thwe Oo Прибыл 09/06/2021 2.4 Family Room - 2 Adult + 1 Child Положительные Двухъярусная кровать облегчает нам задачу Отрицательные Очень плохой Wi-Fi и плохая еда Не соотношение цены и качества. Хотите, чтобы еда была лучше. Лучше WiFi. Фильмы показывают неоднократно. 🇺🇸 Carlos L Holgado Прибыл 20/05/2021 1.7 Standard Комната не была должным образом продезинфицирована. Небольшие порции еды. Персонал отеля безразличен к запросам и вопросам 🇩🇪 Aaron Born Прибыл 18/05/2021 2.6 Standard Положительные Служба доставки 7eleven была хорошей Отрицательные Небольшая порционная еда

Чрезвычайно плохой Wi-Fi Вы должны оставаться в своей комнате 24/7 в течение 15 дней с ужасным Wi-Fi и небольшой порционной едой. Выбирать 🇮🇳 Ankit Pradhan Прибыл 02/05/2021 3.1 Standard Положительные Комната большая и удобная. Отрицательные Еда и Wi-Fi Плохой Wi-Fi, качество еды не очень хорошее. Следует предложить больше индийских и западных блюд. Wi-Fi в номере очень плохой. 🇰🇭 Senghuort Sang Прибыл 09/04/2021 2.8 Standard Положительные дружелюбный персонал и услужливый Отрицательные Wi-Fi интернет очень плохой. вы не можете работать или вообще ничего не можете делать с очень-очень-очень медленным интернетом очень плохо плохо плохо плохо плохо плохо плохо интернет Wi-Fi интернет очень плохой. вы не можете работать или вообще ничего не можете делать с очень-очень-очень медленным интернетом 🇪🇹 Tamirat Fana Regasa Прибыл 04/03/2021 5.0 Standard - Married Couple Я отправляюсь в Бангкок 4 марта 2021 года. Когда я прибыл туда, меня ждал мужчина, чтобы отвезти меня в отель. Когда я приезжаю в отель, все готово. Все необходимые материалы заполнены в моей комнате. Так что чьи-то иностранцы, прибывшие сюда, я прошу вас быть там без всякого страха. Очень дешево и безопасно, чтобы остаться там. 🇳🇱 Robert de Gruiter Прибыл 15/02/2021 2.5 Family Room - 1 Adult + 1 Child Положительные Нет Отрицательные Нет свободы, нет службы Больше не делайте этого, персонал отеля дружелюбный, они просто выполняют заказы, но вся система ASQ недоброжелательна к клиентам.