合計AQホテルの部屋 152 ベッドルーム パートナー病院 World Medical Hospital

イビススタイルバンコクスクンビット50ホテル デザインエコノミーホテル、クリエイティブマインドにオープン あなたの安全と快適さのために、私たちは政府の要件とアコーのALLSAFE衛生ガイドラインに準拠した厳格な措置を実施しました。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ゼネラルマネージャー イビススタイルバンコクスクンビット50でのスタイルの検疫!

アメニティ/機能 スワンナプーム空港またはドンムアン空港からホテルへの送迎

Full Board – 3 Meals per day selected Menu - International Cuisine

滞在中のリラクゼーションのために屋上庭園のリラックスエリア

43インチSMARTTVローカルおよび国際TVチャンネル

客室内の飲料水、コーヒー、紅茶は無料

無料のマスク、手指消毒剤、温度計

ランドリーサービスの20%割引

部屋の清掃サービス7、10、13日目

ホテル全域で24時間Wi-Fiを利用できます

合計2回のCOVID-19テストRT-PCR

24時間待機看護サービス

ホテルから病院までの24時間の緊急輸送

24時間警備員

ワールドメディカル病院からの遠隔医療サービスへのアクセス

スコア 3.1 /5 平均 に基づく 8 レビュー 評価 2 優れた 0 とても良い 4 平均 2 貧しい 0 ひどい イビススタイルバンコクスクンビット50ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す イビススタイルバンコクスクンビット50 すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇿🇼 Romaldo Farai に到着しました 21/10/2021 4.9 Standard - Married Couple ポジティブ Everything was good, we enjoyed our stay Everything was perfect, the food, the room, the bed, the service and the toilets, allow as perfect. We enjoyed 🇲🇲 Kay Thwe Oo に到着しました 09/06/2021 2.4 Family Room - 2 Adult + 1 Child ポジティブ 二段ベッドがあると私たちにとって簡単になります ネガ 非常に悪いWiFiと食べ物は良くありません お金の価値はありません。より良い食事の手配をしたいです。より良いWiFi。映画は繰り返し上映されています。 🇺🇸 Carlos L Holgado に到着しました 20/05/2021 1.7 Standard 部屋は十分に消毒されていませんでした。食べ物のごく一部。ホテルのスタッフがお問い合わせやご質問をお待ちしております 🇩🇪 Aaron Born に到着しました 18/05/2021 2.6 Standard ポジティブ セブンイレブンの配達サービスは良かった ネガ 少量の食品

非常に悪いWIFI Uは恐ろしいWiFiと少量の食べ物を持って15日間24時間年中無休で部屋の中に滞在しなければなりません。 選択 🇮🇳 Ankit Pradhan に到着しました 02/05/2021 3.1 Standard ポジティブ 部屋は広くて快適です。 ネガ 食事とWiFi 悪いWiFi、食べ物の質は良くありません。より多くのインド料理と西洋料理を提供する必要があります。 部屋のWiFiは非常に悪いです。 🇰🇭 Senghuort Sang に到着しました 09/04/2021 2.8 Standard ポジティブ フレンドリーなものと役立つ ネガ 無線LANインターネットは非常に悪いです。あなたは非常に非常に遅いインターネットで働くことができないか、まったく何もすることができません 非常に悪い悪い悪い悪い悪い悪い悪いインターネットwifiインターネットは非常に悪いです。あなたは非常に非常に遅いインターネットで働くことができないか、まったく何もすることができません 🇪🇹 Tamirat Fana Regasa に到着しました 04/03/2021 5.0 Standard - Married Couple 2021年3月4日にバンコクに到着すると、ホテルに迎えに来るのを待っている男性がいました。ホテルに着くと、すべての準備が整っています。必要なすべての材料は私の部屋でいっぱいです。ですから、外国人の新参者の方は、恐れることなくそこにいるようにお願いします。そこに滞在するのはとても安くてとても安全です。 🇳🇱 Robert de Gruiter に到着しました 15/02/2021 2.5 Family Room - 1 Adult + 1 Child ポジティブ ない ネガ 自由なしサービスなし 二度としないでください。ホテルのスタッフは親切で、注文に従うだけですが、ASQのシステム全体は顧客に親切ではありません。

