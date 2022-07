PROLONGATION DE VISA COVID (60 JOURS)

Mis à jour le July 11th, 2022

Extensions de visa Covid de 60 jours en Thaïlande

La Thaïlande a introduit les extensions de visa Covid de 60 jours à l'origine en 2020 en raison de COVID-19, et a prolongé cette option de visa tous les 2 mois au cours des deux dernières années.

C'est actuellement l'une des options d'extension les plus populaires que les voyageurs utilisent pour prolonger leur séjour en Thaïlande. Le programme d'extension était à l'origine destiné aux voyageurs qui ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine en raison des restrictions de voyage de Covid-19, et nécessitait une lettre de l'ambassade.

Ces exigences ont ensuite été supprimées et il a été beaucoup plus facile d'obtenir ces types d'extensions. De ce fait, de nombreux étrangers abusent de ce type de vue pour rester en Thaïlande depuis plus d'un an. Certains bureaux d'immigration sont plus stricts que d'autres et peuvent refuser de vous offrir une extension supplémentaire.

Quel est le dernier jour pour demander une extension Covid de 60 jours ?

Actuellement, le dernier jour pour demander une prolongation Covid de 60 jours est le July 25th, 2022 .

Vais-je bénéficier d'une extension Covid complète de 60 jours ?

La façon dont ces extensions sont fournies peut différer selon le bureau d'immigration auquel vous postulez. Dans certains cas, vous pouvez recevoir une prolongation complète de 60 jours, et dans d'autres cas, vous pouvez obtenir un "timbre à l'étude", et vous devrez revenir à une autre date pour obtenir le reste de la partie du visa (sans frais ).

Combien de fois puis-je demander une extension de visa Covid ?

Il n'y a pas de limite officielle fixe, mais veuillez noter que si vous en avez "trop", vous pouvez vous voir refuser une prolongation en fonction du pouvoir discrétionnaire des agents.

Si vous vous inquiétez, vous pouvez consulter un Visa Agent ou un avocat pour vous assurer que vous n'aurez aucun problème.

Quelles sont les exigences pour une extension de visa Covid ?

Pour le moment, il n'y a aucune exigence et n'importe qui peut postuler tant qu'il est avant la date limite du July 25th, 2022 .

Puis-je engager quelqu'un pour obtenir l'extension en mon nom ?

Oui, il s'agit d'une option courante proposée par les agents des visas.

Par exemple, pour les cas standard, Thai Visa Centre propose des services d'extension de visa Covid de 60 jours pour 6,000 THB .

Si c'est quelque chose dont vous avez besoin, vous pouvez leur envoyer un message sur leur 24/7 @LINE Support Account .

Les extensions de visa Covid seront-elles possibles après le July 25th, 2022 ?

Il est impossible de le savoir pour le moment. Tous les 60 jours, ils décident si le programme d'extension sera possible, et chaque fois que cela se produit, il y a toujours la possibilité qu'il se termine. Notre conseil est de planifier en conséquence, et qu'il est toujours conseillé de prolonger plus tôt que plus tard.