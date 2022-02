AQ酒店客房总数 152 卧室 伙伴医院 World Medical Hospital

宜必思尚品曼谷素坤逸50酒店 设计经济型酒店,开放创意 为了您的安全和舒适,我们已按照政府要求和ACCOR的ALLSAFE卫生准则执行了严格的措施。感谢您的合作。 总经理 曼谷素坤逸50店IBIS STYLES风格的检疫工作!

便利设施/功能 从素万那普机场或廊曼国际机场转移至酒店

Full Board – 3 Meals per day selected Menu - International Cuisine

屋顶花园的休闲区,让您在住宿期间放松身心

43英寸SMART TV本地和国际电视频道

免费提供室内饮用水,咖啡和茶

免费面膜,洗手液和温度计

洗衣服务可享受20%的折扣

客房清洁服务第7、10和13天

整个酒店24小时提供无线网络

总共2次COVID-19测试RT-PCR

24小时待命护士服务

从酒店到医院的24小时紧急运输

24小时保安人员

从世界医学医院获得远程医疗服务

分数 3.1 /5 平均数 基于 8 评论 评分 2 优秀的 0 非常好 4 平均数 2 较差的 0 糟糕的 宜必思尚品曼谷素坤逸50酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 宜必思尚品曼谷素坤逸50酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇿🇼 Romaldo Farai 到达 21/10/2021 4.9 Standard - Married Couple 正数 Everything was good, we enjoyed our stay Everything was perfect, the food, the room, the bed, the service and the toilets, allow as perfect. We enjoyed 🇲🇲 Kay Thwe Oo 到达 09/06/2021 2.4 Family Room - 2 Adult + 1 Child 正数 有双层床让我们更轻松 负面的 非常糟糕的 WiFi 和食物也不好吃 性价比不高。希望有更好的食物安排。更好的无线网络。电影反复放映。 🇺🇸 Carlos L Holgado 到达 20/05/2021 1.7 Standard 房间没有充分消毒。食物的一小部分。酒店工作人员对询问和问题冷漠 🇩🇪 Aaron Born 到达 18/05/2021 2.6 Standard 正数 7eleven 送货服务很好 负面的 小份食物

极差的WIFI 你必须在你的房间里 24/7 呆 15 天,有可怕的 WiFi 和小份食物。 选择 🇮🇳 Ankit Pradhan 到达 02/05/2021 3.1 Standard 正数 房间又大又舒适。 负面的 食物和WiFi WiFi不好,食物质量不好。应该提供更多印度和西式菜肴。 房间的WiFi非常差。 🇰🇭 Senghuort Sang 到达 09/04/2021 2.8 Standard 正数 友好的东西,乐于助人 负面的 wifi上网非常糟糕。互联网非常非常慢,您将无法工作或根本无法执行任何操作 极差极差极差极差极差极差极差互联网wifi互联网极差。互联网非常非常慢,您将无法工作或根本无法执行任何操作 🇪🇹 Tamirat Fana Regasa 到达 04/03/2021 5.0 Standard - Married Couple 我于2021年3月4日抵达曼谷,当时有一个人在等着我来接酒店。当我到达旅馆时,所有的东西都准备好了。所需的所有材料都装满了我的房间。因此,我是来自国外的新移民谁,我很高兴地告诉您,不要害怕。非常便宜,非常安全,可以呆在那里。 🇳🇱 Robert de Gruiter 到达 15/02/2021 2.5 Family Room - 1 Adult + 1 Child 正数 不是 负面的 没有自由就没有服务 不要再这样做了,酒店的工作人员很友善,他们只是听从命令,但是整个ASQ系统对客户都不友善

