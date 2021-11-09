宜必思尚品曼谷素坤逸50酒店

我于2021年3月4日抵达曼谷，当时有一个人在等着我来接酒店。当我到达旅馆时，所有的东西都准备好了。所需的所有材料都装满了我的房间。因此，我是来自国外的新移民谁，我很高兴地告诉您，不要害怕。非常便宜，非常安全，可以呆在那里。