Total AQ chambres d'hôtel 120 Chambres Hôpital partenaire Mongkut Wattana Hospital

L'un de nos meilleurs choix pour Bangkok. L'Arize Hotel Sukhumvit se trouve à 2 minutes à pied de la station de métro aérien Prompong BTS. Proposant un hébergement élégant, l'hôtel dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une piscine extérieure et d'une réception ouverte 24h / 24. L'établissement se trouve à 5 minutes à pied des centres commerciaux The Emporium et EmQuartier. Il se trouve à 10 minutes en voiture du centre commercial Terminal 21 et du centre de conventions national Queen Sirikit. Décorées dans un style moderne, les chambres de l'Arize Hotel sont équipées d'une télévision par câble à écran plat, d'une bouilloire électrique et d'un coffre-fort. Des articles de toilette gratuits sont inclus dans la salle de bains privative. Certaines chambres sont équipées d'une kitchenette et d'une baignoire. Vous trouverez facilement des restaurants locaux à quelques pas de l'hôtel.

Commodités / caractéristiques COVID-19 screening tests conducted on property

Personnel médical certifié en attente 24 heures sur 24

Consultations médicales virtuelles disponibles sur demande (comprend deux consultations gratuites)

Repas quotidien s Petit-déjeuner, déjeuner et dîner avec choix d'options thaïlandaises et occidentales.

Transfert aéroport à l'hôtel

Accès Internet haut débit

Smart TV avec chaînes nationales et internationales

Masque, désinfectant pour les mains et thermomètre numérique gratuits

Café et thé d'eau potable gratuits

