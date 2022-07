VISA DE RÉSIDENT À LONG TERME (LTR)

Mis à jour le July 4th, 2022

Programme de résidents de longue durée (LTR) en Thaïlande

La Thaïlande introduit un nouveau visa appelé "Long-Term Resident (LTR Visa)" qui est un programme qui offre une gamme d'avantages fiscaux et non fiscaux pour renforcer l'attractivité du pays en tant que plaque tournante régionale pour vivre et faire des affaires pour les "hauts- étrangers potentiels. Aujourd'hui, la Thaïlande abrite déjà des sociétés multinationales du monde entier et l'une des destinations touristiques les plus importantes d'Asie. La Thaïlande se présente comme un lieu très attractif pour les professionnels du "travail de n'importe où".

Ce nouveau programme de visas devrait attirer de nouveaux résidents étrangers, des technologies et des talents contribuant aux dépenses et aux investissements nationaux tout en soutenant la croissance économique. Le gouvernement thaïlandais s'est fixé pour objectif d'attirer un million de résidents étrangers riches ou talentueux dans le pays au cours des cinq prochaines années.

Quelles catégories d'étrangers se verront proposer des visas LTR en Thaïlande ?

Les visas LTR seront offerts à quatre catégories d'étrangers : les riches citoyens du monde, les riches retraités, les professionnels thaïlandais et les professionnels hautement qualifiés. Les conjoints et les personnes à charge des titulaires de visa LTR seront également éligibles pour les mêmes visas.

Citoyen du monde riche Personnes fortunées détenant au moins 1 million USD d'actifs

Retraité riche Retraités de 50 ans et plus ayant une rente annuelle ou un revenu stable

Travail De Thailande Professionnel / Nomade Travailleurs à distance travaillant pour des entreprises étrangères bien établies

Professionnel hautement qualifié Professionnels ou experts dans des industries ciblées travaillant pour des entités commerciales ou des instituts d'enseignement supérieur ou des centres de recherche ou des établissements de formation spécialisés en Thaïlande ou des agences gouvernementales thaïlandaises

Personnes à charge Conjoint et enfants de moins de 20 ans des titulaires d'un visa LTR (maximum 4 personnes à charge au total par titulaire d'un visa LTR)

Quels privilèges seront offerts aux titulaires d'un visa LTR ?

Il y aura de nombreux privilèges pour les détenteurs de visas LTR qui rendront la vie en Thaïlande plus facile et moins bureaucratique à long terme. Ces privilèges comprennent : un taux d'imposition réduit sur le revenu des particuliers, la suppression de l'obligation pour les employeurs d'embaucher quatre citoyens thaïlandais par étranger, une procédure accélérée dans les aéroports internationaux, un an de déclaration à l'immigration au lieu de 90 jours et la facilité générale des réglementations concernant les résidents étrangers. . Le programme LTR Visa facilite le processus d'embauche d'étrangers et les experts étrangers embauchés renforceront le secteur privé des affaires en Thaïlande.

Visa 10* ans renouvelable

Exemption du ratio d'exigence d'emploi de 4 Thaïlandais pour 1 étranger

Rapport de 90 jours étendu à un rapport d'un an et exemption de permis de rentrée

Autorisation de travailler en Thaïlande (permis de travail numérique)

17% Impôt sur le revenu des personnes physiques pour les professionnels hautement qualifiés

Services de facilitation de l'immigration et des permis de travail

Critère d'éligibilité

Vous souhaitez vivre en Thaïlande avec ce nouveau visa LTR et profiter d'un large éventail d'avantages ? Voici les critères ci-dessous :

Qualifications

et critères Citoyen du monde riche Retraité riche Statut de richesse

et investissement Au moins 1 million USD d'actifs

Revenu personnel d'au moins 80 000 USD / an au cours des deux dernières années

Investissement d'au moins 500 000 USD dans des obligations du gouvernement thaïlandais, des investissements directs étrangers ou des biens immobiliers thaïlandais Revenu personnel d'au moins 80 000 USD / an au moment de la demande

En cas de revenus personnels inférieurs à 80 000 USD/an mais pas inférieurs à 40 000 USD/an, les candidats doivent investir au moins 250 000 USD dans des obligations du gouvernement thaïlandais, des investissements directs étrangers ou des biens thaïlandais. Assurance médicale Assurance médicale avec une couverture minimale de 50 000 $ (USD) ou prestations de sécurité sociale assurant un traitement en Thaïlande ou dépôt d'au moins 100 000 USD

Qualifications

et critères Travailler depuis la Thaïlande Professionnel Professionnel hautement qualifié Revenu personnel d'au moins 80 000 USD / an au cours des deux dernières années Revenu personnel En cas de revenus personnels inférieurs à 80 000 USD / an mais pas inférieurs à 40 000 USD / an au cours des deux dernières années, les candidats doivent être titulaires d'une maîtrise ou supérieure ou posséder une propriété intellectuelle ou recevoir un financement de série A En cas de revenus personnels inférieurs à 80 000 USD/an mais pas inférieurs à 40 000 USD/an au cours des deux dernières années ou avant la retraite, les candidats doivent être titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme supérieur en sciences et technologie ou d'une expertise particulière pertinente pour l'affectation en Thaïlande. Statut et investissement Assurance maladie Revenu personnel Employeur actuel Expérience Assurance maladie Pas de revenu personnel minimum pour les professionnels travaillant pour des agences gouvernementales thaïlandaises Employeur actuel Entreprise publique cotée en bourse ou; Entreprise privée en activité depuis au moins trois ans avec un chiffre d'affaires combiné d'au moins 150 millions USD au cours des trois dernières années Entreprise dans toutes les industries ciblées

Établissement d'enseignement supérieur, institut de recherche, établissement de formation spécialisée ou organisme gouvernemental thaïlandais Vivre Au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans les domaines pertinents de l'emploi actuel au cours des 10 dernières années Au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans les industries ciblées, à l'exception des candidats titulaires d'un doctorat ou supérieur dans les domaines pertinents des industries ciblées ou des candidats travaillant pour des agences gouvernementales thaïlandaises Assurance médicale Assurance médicale avec une couverture minimale de 50 000 $ (USD) ou prestations de sécurité sociale assurant un traitement en Thaïlande ou dépôt d'au moins 100 000 USD

Demande et délivrance de visa