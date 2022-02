Totaal AQ Hotelkamers 152 Slaapkamers Partner Ziekenhuis World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 zal de betaling rechtstreeks van u innen.

ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 Hotel Design budgethotel, open voor creatieve geesten Voor uw veiligheid en comfort hebben we strikte maatregelen geïmplementeerd die voldoen aan de eisen van de overheid en ACCOR's ALLSAFE sanitaire richtlijnen. We stellen uw vriendelijke medewerking zeer op prijs. Algemeen manager Quarantaine in Styles bij IBIS STYLES Bangkok Sukhumvit 50!

Voorzieningen / functies Transfer van de luchthaven Suvarnabhumi of de luchthaven Don Muang naar het hotel

Full Board – 3 Meals per day selected Menu - International Cuisine

Ontspanningsruimte in Rooftop Garden voor ontspanning tijdens het verblijf

43 ”SMART TV Lokale en internationale tv-kanalen

Gratis drinkwater, koffie en thee op de kamer

Gratis masker, handdesinfecterend middel en thermometer

20% korting op wasservice

Schoonmaakdiensten Dag 7, 10 & 13

Wi-Fi is 24 uur per dag beschikbaar in het hele hotel

Totaal 2 keer COVID-19-tests RT-PCR

24-uurs wachtdienst voor verpleegkundigen

24 uur noodtransport van hotel naar ziekenhuis

24 uur beveiligingspersoneel

Toegang tot telegeneeskunde vanuit het World Medical Hospital

Score 3.1 /5 Gemiddelde Gebaseerd op 8 beoordelingen Beoordeling 2 Uitstekend 0 Zeer goed 4 Gemiddelde 2 Arm 0 Vreselijk 🇿🇼 Romaldo Farai Aangekomen 21/10/2021 4.9 Standard - Married Couple Pluspunten Everything was good, we enjoyed our stay Everything was perfect, the food, the room, the bed, the service and the toilets, allow as perfect. We enjoyed 🇲🇲 Kay Thwe Oo Aangekomen 09/06/2021 2.4 Family Room - 2 Adult + 1 Child Pluspunten Met een stapelbed is het makkelijker voor ons Minpunten Zeer slechte wifi en eten is niet goed Geen waar voor je geld. Wens om betere voedselarrangementen te hebben. Betere wifi. Er worden herhaaldelijk films vertoond. 🇺🇸 Carlos L Holgado Aangekomen 20/05/2021 1.7 Standard Kamer was niet voldoende ontsmet. Kleine porties eten. Hotelpersoneel staat afzijdig van vragen en vragen 🇩🇪 Aaron Born Aangekomen 18/05/2021 2.6 Standard Pluspunten 7eleven bezorgservice was goed Minpunten Klein geportioneerd eten

Extreem slechte wifi Je moet 15 dagen 24/7 in je kamer blijven met een vreselijke wifi en klein geportioneerd eten. Kiezen 🇮🇳 Ankit Pradhan Aangekomen 02/05/2021 3.1 Standard Pluspunten Kamer is groot en comfortabel. Minpunten Eten en wifi Slechte wifi, voedselkwaliteit is niet goed. Moet meer Indiase en westerse gerechten aanbieden. Kamer WiFi is erg slecht. 🇰🇭 Senghuort Sang Aangekomen 09/04/2021 2.8 Standard Pluspunten vriendelijke dingen en behulpzaam Minpunten wifi internet is erg slecht. je kunt niet of helemaal niets doen met heel erg langzaam internet heel slecht slecht slecht slecht slecht slecht internet wifi internet is erg slecht. je kunt niet of helemaal niets doen met heel erg langzaam internet 🇪🇹 Tamirat Fana Regasa Aangekomen 04/03/2021 5.0 Standard - Married Couple Ik reis op 4 maart 2021 naar Bangkok terwijl ik daar aankom, er stond een man op me te wachten om op te halen bij het hotel. Als ik in het hotel aankom, zijn alle dingen klaar. Alle benodigde materialen zijn in mijn kamer ingevuld. Dus wiens die van buitenlandse nieuwkomers zijn, zeg ik u vriendelijk om daar zonder enige angst te zijn. Zeer goedkoop en prima veilig om daar te blijven. 🇳🇱 Robert de Gruiter Aangekomen 15/02/2021 2.5 Family Room - 1 Adult + 1 Child Pluspunten Niet Minpunten Geen vrijheid geen service Doe het niet nog een keer, het personeel van het hotel is vriendelijk, ze volgen gewoon bestellingen op, maar het hele systeem van ASQ is niet vriendelijk voor klanten