Conditions d'entrée en Thaïlande

Mis à jour le January 22nd, 2022

Actuellement, des conditions d'entrée supplémentaires sont en place pour entrer en Thaïlande. Veuillez vous référer aux étapes suivantes pour vous qualifier pour entrer en Thaïlande.

The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.

Before finalizing your AQ / SHA++ hotel you must have a flight secured.

You can request a Test & Go / AQ / Sandbox booking by using ASQ.in.th. If you are wishing to take advantage of the Sandbox programs, please refer to the (Sandbox Entry Requirements).