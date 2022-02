총 AQ 호텔 객실 152 침실 파트너 병원 World Medical Hospital

이비스 스타일 방콕 수 쿰빗 50

ibis Styles Bangkok Sukhumvit 50 호텔 창의적인 마음을 가진 디자인 이코노미 호텔 귀하의 안전과 편의를 위해 정부 요구 사항 및 ACCOR의 ALLSAFE 위생 지침을 준수하는 엄격한 조치를 시행했습니다. 협조 해 주셔서 감사합니다. -총지배인 IBIS STYLES Bangkok Sukhumvit 50에서 스타일의 검역!

어메니티 / 특징 수완 나품 공항 또는 돈 므앙 공항에서 호텔로 이동

Full Board – 3 Meals per day selected Menu - International Cuisine

머무는 동안 휴식을 취할 수있는 루프 탑 가든의 휴식 공간

43 인치 SMART TV 국내 및 해외 TV 채널

객실 내 식수, 커피 및 차 무료

무료 마스크, 손 소독제 및 온도계

세탁 서비스 20 % 할인

객실 청소 서비스 7, 10, 13 일

호텔 전역에서 24 시간 이용 가능한 Wi-Fi

COVID-19 총 2 회 RT-PCR 테스트

24 시간 대기 간호사 서비스

호텔에서 병원까지 24 시간 응급 수송

24 시간 보안 요원

World Medical Hospital에서 원격 진료 서비스 이용

점수 3.1 /5 평균 기반 8 리뷰 평가 2 우수한 0 아주 좋아 4 평균 2 가난한 0 무서운 이비스 스타일 방콕 수 쿰빗 50 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 이비스 스타일 방콕 수 쿰빗 50 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇿🇼 Romaldo Farai 도착 21/10/2021 4.9 Standard - Married Couple 긍정적 Everything was good, we enjoyed our stay Everything was perfect, the food, the room, the bed, the service and the toilets, allow as perfect. We enjoyed 🇲🇲 Kay Thwe Oo 도착 09/06/2021 2.4 Family Room - 2 Adult + 1 Child 긍정적 이층 침대가 있으면 우리가 더 쉽게 네거티브 Wi-Fi가 매우 나쁘고 음식이 좋지 않습니다. 돈을 위해 가치가 없습니다. 더 나은 음식 준비를 원합니다. 더 나은 WiFi. 영화가 반복적으로 상영되고 있습니다. 🇺🇸 Carlos L Holgado 도착 20/05/2021 1.7 Standard 방이 적절하게 소독되지 않았습니다. 음식의 작은 부분. 문의 및 질문에 무관 한 호텔 직원 🇩🇪 Aaron Born 도착 18/05/2021 2.6 Standard 긍정적 세븐 일레븐 택배가 좋았어요 네거티브 소량의 음식

매우 나쁜 WIFI 끔찍한 WiFi와 소량의 음식으로 15 일 동안 24/7 방에 머물러야합니다. 고르다 🇮🇳 Ankit Pradhan 도착 02/05/2021 3.1 Standard 긍정적 방은 크고 편안합니다. 네거티브 음식과 WiFi 나쁜 WiFi, 음식 품질이 좋지 않습니다. 더 많은 인도 요리와 서양 요리를 제공해야합니다. 객실 Wi-Fi는 매우 나쁩니다. 🇰🇭 Senghuort Sang 도착 09/04/2021 2.8 Standard 긍정적 친절하고 도움이되는 네거티브 와이파이 인터넷은 매우 나쁩니다. 매우 느린 인터넷으로 일을 할 수 없거나 아무것도 할 수 없습니다. 아주 나쁘다 나쁘다 나쁘다 나쁘다 나쁘다 나쁘다 매우 느린 인터넷으로 일을 할 수 없거나 아무것도 할 수 없습니다. 🇪🇹 Tamirat Fana Regasa 도착 04/03/2021 5.0 Standard - Married Couple 2021 년 3 월 4 일 방콕에 도착해서 방콕으로 여행을 갔는데, 한 남자가 호텔 픽업을 기다리고있었습니다. 호텔에 도착하면 모든 것이 준비되어 있습니다. 필요한 모든 재료가 제 방에 가득 차 있습니다. 그래서 나는 외국에서 온 새로운 사람들로부터 두려움없이 거기에 있기를 친절하게 말합니다. 거기에 머물기에 매우 저렴하고 안전합니다. 🇳🇱 Robert de Gruiter 도착 15/02/2021 2.5 Family Room - 1 Adult + 1 Child 긍정적 아니 네거티브 자유 없음 서비스 없음 다시는하지 마세요. 호텔 직원들은 친절하고 주문 만 따르지만 ASQ의 전체 시스템은 고객에게 친절하지 않습니다.