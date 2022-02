Total AQ chambres d'hôtel 115 Chambres Hôpital partenaire Phyathai 1 Hospital

Situé à seulement 5 minutes à pied de la station de métro aérien Thong Lo BTS, le Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor propose un hébergement confortable et luxueux à Bangkok. Vous pourrez profiter des restaurants et des cafés sur place ainsi que de sa piscine sur le toit. Chaque chambre dispose d'une télévision connectée à écran plat, d'une kitchenette et d'un réfrigérateur. Pour votre confort, vous trouverez un coin salon, des peignoirs et un sèche-cheveux. Toutes les salles de bains sont équipées d'un siège de toilette électronique, d'une baignoire et d'articles de toilette gratuits. Sur place, vous pourrez dîner toute la journée au bar Storia del Caffè, vous détendre au Secret Garden avec sa terrasse ou siroter un goûter au salon de thé Mariage Frères. Le Salil Hotel Sukhumvit 57 se trouve à seulement 1,5 km du centre commercial Emporium et à 2,1 km de l'hôpital Camillian, tandis que l'hôpital Samitivej Sukhumvit est à 1,3 km. L'aéroport le plus proche est celui de Suvarnabhumi, à 19 km.

Commodités / caractéristiques COVID-19 PCR screening test conducted on property

Service d'ambulance d'urgence 24 heures sur 24 de l'hôtel à l'hôpital

Infirmière autorisée en attente 24 heures sur 24

Consultation médicale 24 heures sur 24 via l'hôpital Phiyathai 1

Service de transfert gratuit de l'aéroport à l'hôtel

Repas en pension complète comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner

Internet haut débit gratuit

Salle de bain avec baignoire, douche et lavabo

Smart TV

Les équipements des chambres comprennent un four micro-ondes, un réfrigérateur et du café et du thé gratuits

Discount 15% on room service menu

But 4.0 /5 Très bien Basé sur 5 Commentaires Notation 3 Excellent 1 Très bien 0 Moyenne 1 Pauvres 0 Terrible

🇹🇼 Chiu Chienyuan Arrivé le 21/11/2021 3.9 Premier Room Overall it is good, clean and comfortable, but i am surprised when i check in, they told us it is over 5pm so hotel can't prepare dinner, i was wondering where am i support to go & buy?? 🇹🇭 Rattanachanok Arrivé le 24/11/2021 2.0 Premier Room Positifs Cheap is not excepted for this SAQ as same price w Hyatt place sukhumvit.

Stupid me that choose this hotel. Négatifs Construction labor climb outside to my balcony with glass door that see through This is the most worst experience I have ever had i my traveling life. A guy as construction climbed to my private room balcony without any notice from hotel , please refer to my photos 🇹🇭 Suparada Supakamolsenee Arrivé le 09/05/2021 4.7 Premier Room Positifs Prestations de service

Aliments

Faire le ménage Négatifs La lumière s'est éteinte plusieurs fois pendant ma quarantaine

La connexion Wifi était parfois mauvaise Le personnel est vraiment gentil et serviable. Les plats sont de qualité et délicieux. J'y ai passé un bon moment ! 🇩🇪 Christian Wintgen Arrivé le 20/03/2021 4.5 Premier Room Positifs Les chambres sont fraîches, le personnel très sympathique, assez hôtel Négatifs Wifi parfois éteint pendant la nuit. Temps de détente seulement 30 minutes par jour. Quarantaine très bonne et bon marché à BKk. Le personnel de l'hôtel est très serviable et sympathique. L'infirmière de garde aide même plus qu'elle ne le doit. 🇹🇭 Wannapa Ch Arrivé le 24/02/2021 5.0 Deluxe Suite Positifs Tout est bon,

Chambre

la chambre était grande et la chambre était confortable, toutes les commodités de la chambre sont plus prêtes pour la quarantaine de 15 jours, Smart TV, bon WiFi, micro-ondes, lavabo, salle de bain avec baignoire et articles de toilette qui étaient prêts pour moi, donc je n'ai pas besoin pour préparer quoi que ce soit.

Aliments

Nourriture servie 4 fois par jour, Petit-déjeuner, Déjeuner, Dessert de l'après-midi, Dîner Je grossis en ce moment.

Ce que j'aime le plus, c'est que la pièce dispose d'un superbe éclairage de chambre, où je peux me retrouver sous un bon éclairage partout dans la pièce pour un selfie cool. Négatifs Repas servis 4 fois 8h00, 12h00, 15h00, 17h00 parfois j'ai oublié de l'apporter dans la chambre après que le personnel a sonné à la porte donc parfois mon repas est déjà froid, mais heureusement ma chambre a un micro-ondes pour que je puisse le réchauffer à tout moment Je veux l'avoir. Tout le personnel et l'infirmière prennent bien soin de moi. Merci à tous d'avoir rendu ma quarantaine plus rapide en cette période très difficile.