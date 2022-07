EXTENSION DE VISA THAÏLANDE

Mis à jour le July 12th, 2022

Prolongation de votre visa touristique ou entrée exemptée en Thaïlande

Si vous êtes arrivé en Thaïlande avec un visa touristique de 60 jours ou une exemption de visa de 30 jours, vous êtes autorisé à obtenir une extension de visa de 30 jours.

Mais en raison de Covid-19, vous pouvez également obtenir une Prolongation de visa Covid de 60 jours (plusieurs fois).

Vous souhaitez rester en Thaïlande à long terme ?

Si vous avez 50 ans ou plus, vous pouvez être admissible à une NON-O / Prolongation annuelle du séjour en fonction de la retraite .

Pour ceux qui ont moins de 50 ans et qui souhaitent rester en Thaïlande à long terme, il peut être utile de contacter d'abord un Agent des visas pour déterminer toutes nos options.

Comment prolonger mon visa thaïlandais 1 an ?

Afin de prolonger votre visa d'un an, vous devez d'abord avoir un type de visa non-immigrant et être admissible à la prolongation annuelle du séjour. Il existe de nombreuses catégories de visas qui vous permettent de prolonger votre séjour chaque année, et pour cette raison, il peut être utile de consulter d'abord un Agent des visas pour déterminer rapidement votre meilleure option.