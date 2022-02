รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 152 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ไอบิสสไตล์กรุงเทพสุขุมวิท 50 อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ไอบิสสไตล์กรุงเทพสุขุมวิท 50 จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

โรงแรมไอบิสสไตล์กรุงเทพสุขุมวิท 50 ออกแบบโรงแรมราคาประหยัดเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคุณเราได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดตามข้อกำหนดของรัฐบาลและหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัย ALLSAFE ของ ACCOR ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ ผู้จัดการทั่วไป Quarantine in Styles ที่ IBIS STYLES Bangkok Sukhumvit 50!

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ รับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองไปยังโรงแรม

Full Board – 3 Meals per day selected Menu - International Cuisine

พื้นที่พักผ่อนที่ Rooftop Garden เพื่อการพักผ่อนระหว่างการเข้าพัก

SMART TV ช่องทีวีในประเทศและต่างประเทศขนาด 43 นิ้ว

ฟรีน้ำดื่มกาแฟและชาในห้องพัก

ฟรีหน้ากากอนามัยเจลทำความสะอาดมือและเทอร์โมมิเตอร์

ส่วนลด 20% สำหรับบริการซักรีด

บริการทำความสะอาดห้องวันที่ 7, 10 และ 13

อินเทอร์เน็ตไร้สายตลอด 24 ชั่วโมงทั่วทั้งโรงแรม

รวม 2 ครั้ง COVID-19 ทดสอบ RT-PCR

บริการพยาบาลตลอด 24 ชม

บริการขนส่งฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงจากโรงแรมไปยังโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม

การเข้าถึงบริการ Telemedicine จากโรงพยาบาล World Medical

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง

คะแนน 3.1 /5 เฉลี่ย ขึ้นอยู่กับ 8 บทวิจารณ์ คะแนน 2 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 4 เฉลี่ย 2 แย่ 0 แย่มาก ไอบิสสไตล์กรุงเทพสุขุมวิท 50 ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ ไอบิสสไตล์กรุงเทพสุขุมวิท 50 ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇿🇼 Romaldo Farai มาถึงเมื่อ 21/10/2021 4.9 Standard - Married Couple แง่บวก Everything was good, we enjoyed our stay Everything was perfect, the food, the room, the bed, the service and the toilets, allow as perfect. We enjoyed 🇲🇲 Kay Thwe Oo มาถึงเมื่อ 09/06/2021 2.4 Family Room - 2 Adult + 1 Child แง่บวก การมีเตียงสองชั้นทำให้เราง่ายขึ้น เชิงลบ WiFi แย่มากและอาหารไม่ดี ไม่คุ้มค่าเงิน ต้องการมีการจัดอาหารที่ดีขึ้น WiFi ที่ดีกว่า มีการแสดงภาพยนตร์ซ้ำๆ 🇺🇸 Carlos L Holgado มาถึงเมื่อ 20/05/2021 1.7 Standard ห้องไม่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ อาหารส่วนน้อย. พนักงานโรงแรมคอยสอบถามและสอบถามข้อมูล 🇩🇪 Aaron Born มาถึงเมื่อ 18/05/2021 2.6 Standard แง่บวก เซเว่นอีเลฟเว่นบริการดีเว่อร์ เชิงลบ อาหารมื้อเล็ก

WIFI แย่มาก คุณต้องอยู่ในห้องของคุณ 24/7 เป็นเวลา 15 วันด้วย WiFi ที่น่ากลัวและอาหารในปริมาณน้อย เลือก 🇮🇳 Ankit Pradhan มาถึงเมื่อ 02/05/2021 3.1 Standard แง่บวก ห้องใหญ่และสะดวกสบาย เชิงลบ อาหารและ WiFi WiFi ไม่ดีคุณภาพอาหารไม่ดี ควรนำเสนออาหารอินเดียและอาหารตะวันตกให้มากขึ้น อินเตอร์เน็ตไร้สายในห้องพักแย่มาก 🇰🇭 Senghuort Sang มาถึงเมื่อ 09/04/2021 2.8 Standard แง่บวก สิ่งที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ เชิงลบ อินเตอร์เน็ต wifi แย่มาก คุณไม่สามารถทำงานหรือไม่สามารถทำอะไรได้เลยด้วยอินเทอร์เน็ตที่ช้ามาก แย่มากแย่มากแย่มากแย่มากแย่มากแย่มาก คุณไม่สามารถทำงานหรือไม่สามารถทำอะไรได้เลยด้วยอินเทอร์เน็ตที่ช้ามาก 🇪🇹 Tamirat Fana Regasa มาถึงเมื่อ 04/03/2021 5.0 Standard - Married Couple ฉันเดินทางไปกรุงเทพฯในวันที่ 04 มีนาคม 2564 เมื่อไปถึงที่นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งรอฉันไปรับที่โรงแรม เมื่อไปถึงโรงแรมทุกอย่างพร้อม วัสดุทั้งหมดที่จำเป็นเต็มไปด้วยในห้องของฉัน ดังนั้นใครมาจากต่างชาติที่มาใหม่ฉันบอกคุณว่ากรุณาอยู่ที่นั่นโดยไม่ต้องกลัวใด ๆ ราคาถูกมากและปลอดภัยที่จะอยู่ที่นั่น 🇳🇱 Robert de Gruiter มาถึงเมื่อ 15/02/2021 2.5 Family Room - 1 Adult + 1 Child แง่บวก ไม่ เชิงลบ ไม่มีเสรีภาพไม่มีบริการ อย่าทำแบบนั้นอีกพนักงานของโรงแรมเป็นมิตรพวกเขาแค่ทำตามคำสั่ง แต่ระบบทั้งหมดของ ASQ ไม่เป็นมิตรกับลูกค้า