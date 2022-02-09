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Avana Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



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Avana Bangkok Hotel (Bangna) 是一家一流的 5 星级酒店，提供 633 间设计高雅的客房和套房，配备齐全的设施。我们靠近 BITEC Bangna，位于 Bangna-Trad km.2，距离泰国国际机场素万那普国际机场仅 25 公里 - 车程大约需要 30 分钟。我们的现代客房配备空调、无线网络连接、42 英寸液晶有线电视（30 个以上频道）、办公桌、沙发、私人保险箱、吹风机。我们还提供洗衣和干洗服务以及 24 小时咖啡和餐饮服务。酒店内还提供设备齐全的健身室、桑拿浴室和全尺寸游泳池。 Avana 餐厅全天营业，提供美味的自助餐，包括点菜式国际/泰式菜单。我们的餐厅可容纳多达 100-150 位客人。我们还提供会议设施，包括 10 间宽敞的房间，可举办展览、交易会、婚礼和研讨会。可应要求提供全套视听设备。酒店的停车楼空间最多可停放 600 辆汽车。 Avana Hotel Bangkok (Bangna) 是一家位于 BITEC 附近的 5 星级服务酒店。和 BITEC 附近的素万那普机场客房，距酒店仅 1 分钟路程。共有 633 间客房，所有客房均经过现代化翻新，铺有花岗岩地板。并且房内设备齐全，房内有42寸多频道电视、游泳池、餐厅、大型健身房。温泉和冷水温泉、桑拿服务、儿童游戏室、内部商店和咖啡店 24 小时开放。为了前往BITEC，酒店有准时的汽车安排。由酒店设定 准时送客 如果客户想从酒店前往素万那普机场，他们可以乘坐酒店的豪华轿车服务或让酒店为客户叫出租车。 Avana Hotel Bangkok，距 BITEC 仅 1 分钟路程，距素万那普机场 15 分钟路程。如果客户想从酒店前往素万那普机场，他们可以乘坐酒店豪华轿车服务或让酒店为客户叫车。 Avana Hotel Bangkok，距 BITEC 仅 1 分钟路程，距素万那普机场 15 分钟路程。如果客户想从酒店前往素万那普机场，他们可以乘坐酒店豪华轿车服务或让酒店为客户叫车。 Avana Hotel Bangkok，距 BITEC 仅 1 分钟路程，距素万那普机场 15 分钟路程。