L'Avana Bangkok Hotel (Bangna) est un hôtel 5 étoiles de première classe proposant 633 chambres et suites décorées avec goût et équipées d'une gamme complète d'équipements. Nous sommes proches de BITEC Bangna et situés sur Bangna-Trad km.2 avec Suvarnabhumi, l'aéroport international de Thaïlande, à seulement 25 kilomètres - un voyage qui prendra environ 30 minutes en voiture. Notre chambre moderne comprend la climatisation, un accès Internet WiFi, une télévision LCD 42" avec câble (30 + chaînes), une table de travail, un canapé, un coffre-fort privé, un sèche-cheveux. Nous assurons également la blanchisserie et le nettoyage à sec ainsi qu'un service de café et de restauration 24h/24. Une salle de fitness entièrement équipée, un sauna et une grande piscine sont également disponibles au sein de l'hôtel. Le restaurant Avana est ouvert toute la journée et sert un délicieux buffet sous forme de menu international/thaï à la carte. Notre restaurant peut accueillir jusqu'à 100-150 personnes. Nous proposons également des salles de réunion avec 10 salles spacieuses pouvant accueillir des expositions, des foires commerciales, des mariages et des séminaires. Une gamme complète d'équipements audio et visuels est disponible sur demande. L'espace de stationnement du bâtiment peut contenir jusqu'à 600 voitures dans les locaux de l'hôtel. Avana Hotel Bangkok (Bangna), un hôtel de service 5 étoiles situé près de BITEC. Et Suvarnabhumi Airport Rooms près de BITEC, à seulement 1 minute de l'hôtel. Il y a 633 chambres au total, toutes rénovées de façon moderne et modernes avec des sols en granit. Et équipé dans la chambre est entièrement équipé d'une télévision 42 pouces dans la chambre avec de nombreuses chaînes, une piscine, un restaurant, une grande salle de fitness. Onsen de source chaude et onsen d'eau froide, service de sauna, salle de jeux pour enfants, boutiques internes et cafés ouverts 24h/24. Pour se rendre à BITEC, l'hôtel dispose d'un service de voiture à l'heure. Défini par l'hôtel Pour envoyer les clients à l'heure Et si les clients souhaitent voyager de l'hôtel à l'aéroport de Suvarnabhumi, ils peuvent prendre le service de limousine de l'hôtel ou demander à l'hôtel d'appeler un taxi pour les clients. Avana Hotel Bangkok, à seulement 1 minute avant BITEC et à 15 minutes de l'aéroport de Suvarnabhumi. Et si les clients souhaitent se rendre de l'hôtel à l'aéroport de Suvarnabhumi, ils peuvent prendre le service de limousine de l'hôtel ou demander à l'hôtel d'appeler un taxi pour les clients. Avana Hotel Bangkok, à seulement 1 minute avant BITEC et à 15 minutes de l'aéroport de Suvarnabhumi. Et si les clients souhaitent se rendre de l'hôtel à l'aéroport de Suvarnabhumi, ils peuvent prendre le service de limousine de l'hôtel ou demander à l'hôtel d'appeler un taxi pour les clients. Avana Hotel Bangkok, à seulement 1 minute avant BITEC et à 15 minutes de l'aéroport de Suvarnabhumi.

