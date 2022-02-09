BANGKOK TEST & GO

Отель Avana Bangkok - AQ / ASQ

Bangkok
6.8
оценка с
3428
Обновление February 9, 2022
Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни
Партнерская больница Vichaivej Hospital

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Avana Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ.

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Avana Bangkok Hotel (Bangna) - это первоклассный 5-звездочный отель, предлагающий 633 со вкусом оформленных номера и люкса, которые оснащены всевозможными удобствами. Мы близко к BITEC Bangna и находимся на Bangna-Trad km.2 с Суварнабхуми, международным аэропортом Таиланда, всего в 25 км - поездка займет около 30 минут на машине. В нашем современном номере есть кондиционер, беспроводной доступ в Интернет, 42-дюймовый ЖК-телевизор с кабельными каналами (более 30 каналов), рабочий стол, диван, личный сейф и фен. Мы также предоставляем услуги прачечной и химчистки, а также круглосуточное обслуживание кофе и обедов. В отеле также есть полностью оборудованный фитнес-зал, сауна и полноразмерный бассейн. Ресторан Avana открыт в течение всего дня и предлагает вкусный "шведский стол" в виде интернационального / тайского меню по меню. Наш ресторан-аутлет рассчитан на 100–150 гостей. Мы также предлагаем конференц-залы с 10 просторными залами, в которых можно проводить выставки, ярмарки, свадьбы и семинары. По запросу предоставляется полный спектр аудио- и визуального оборудования. Парковка на территории отеля может вместить до 600 автомобилей. Avana Hotel Bangkok (Бангна), 5-звездочный отель с обслуживанием, расположенный недалеко от BITEC. И номера в аэропорту Суварнабхуми рядом с BITEC, всего в 1 минуте от отеля. Всего в отеле 633 номера, все они отремонтированы и имеют гранитные полы. И оборудованный номер полностью оборудован 42 дюймовым телевизором, в номере много каналов, бассейн, ресторан, большой тренажерный зал. Онсэн с горячим источником и онсэн с холодной водой, услуги сауны, детская игровая комната, круглосуточные магазины и кафе. Чтобы приехать в BITEC, отель заранее забронировал автомобиль. Устанавливается в отеле. Чтобы отправлять клиентов вовремя. А если клиенты хотят поехать из отеля в аэропорт Суварнабхуми, они могут воспользоваться услугами лимузина отеля или вызвать такси для клиентов. Avana Hotel Bangkok, всего в 1 минуте от BITEC и в 15 минутах от аэропорта Суварнабхуми. А если клиенты хотят поехать из отеля в аэропорт Суварнабхуми, они могут воспользоваться услугами лимузина отеля или попросить отель вызвать такси для клиентов. Avana Hotel Bangkok, всего в 1 минуте от BITEC и в 15 минутах от аэропорта Суварнабхуми. А если клиенты хотят поехать из отеля в аэропорт Суварнабхуми, они могут воспользоваться услугами лимузина отеля или попросить отель вызвать такси для клиентов. Avana Hotel Bangkok, всего в 1 минуте от BITEC и в 15 минутах от аэропорта Суварнабхуми.

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Адрес / Карта

900, 1 Soi Bang Na-Trat 12, South, Bang Na, Bangkok 10260, Thailand

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