食物很棒-有很多选择

房间很简单但是很宽敞

带有独立淋浴和浴缸的漂亮浴室

互联网在晚上往往会变慢，并且在少数情况下会在短时间内中断

目前，在我的ASQ的第9天，总体而言，我很高兴选择了Mii Hotel。我花了53,000泰铢在套房房间里住了14天，并与目前也在ASQ的其他人交谈，我认为Mii Hotel是一个价格合理的不错选择。我已经与其他人进行了交谈，这些人为他们的ASQ支付了更多的钱，而这些额外的钱似乎并没有得到更多。

房间很简单，但干净舒适。有一个带独立淋浴和浴缸的漂亮浴室，以及一个俯瞰酒店门前小路的漂亮小阳台。它的观点不多，但是说实话，只是坐下来看着下面的人在吃午饭的时候过得很好，这真是太好了。这个房间配有冰箱，保险箱和电视，尽管有很多可用的频道，但是英语却不是很多（我来自英国），因此如果出现以下情况，我建议您将HDMI电缆插入笔记本电脑您想观看Netflix等

我选择Mii Hotel的主要原因是因为我听说过有关美食的好消息，但我并不感到失望。有一个大菜单（午餐和晚餐有60种选择，早餐有20种选择），其中包括各种亚洲和西式菜肴，我尝试的所有东西都非常美味，并以新鲜的热食来到我的房间。您还可以在房间里喝水，茶和咖啡。对于其他任何事情，在线服务（消息传递应用程序）都可让您从7到11订购东西。如果您仍然很饿，他们还提供单独的客房服务菜单，但是我根本没有从他们那里订购，因为我对他们提供的ASQ菜单感到满意。

我唯一遇到的小问题是无线网络，该网络在晚上往往会变慢，在某些情况下会在很短的时间内完全中断。但是，这种情况很少发生，因此我总体上还是强烈推荐Mii Hotel。