AQ酒店客房总数 70 卧室 伙伴医院 Synphaet Hospital Theparak Branch

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与斯利那卡林Mii酒店以优先方式,以及斯利那卡林Mii酒店从你会直接收取货款。

邦纳我们最畅销的书之一! Mii Hotel Srinakarin酒店位于邦纳(Bangna),距离曼谷国际贸易展览中心BITEC 2.7英里(3.2公里),设有餐厅,酒吧和覆盖整个酒店的免费WiFi。客人可以光顾内部餐厅。此地提供免费私人泊车。 这家酒店的每间客房都装有空调,并配备了一台平面电视。某些客房享有游泳池,花园或城市的景致。客房设有私人浴室。 旅馆设有24小时服务的前台。 Mega Bangna酒店距离Mii Hotel Srinakarin酒店3.7英里,而Seacon Square广场距离酒店550码。最近的机场是素万那普机场,距离Mii Hotel Srinakarin酒店11.2英里。

便利设施/功能 24小时待命护理

在第 0,6 天和第 12 天对 Covid-19 进行 RT-PCR 测试

通过视频通话免费进行初始健康评估

每天从套餐中选择三餐

高速上网Wi-Fi

32英寸液晶电视,可播放各种本地和国际节目

从素万那普或廊曼机场出发的机场接送

显示所有 AQ 酒店 搜索所有 180 多家 AQ 酒店

分数 4.9 /5 优秀的 基于 5 评论 评分 5 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 斯利那卡林Mii酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 斯利那卡林Mii酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇺🇸 Matthew Balaban 到达 24/07/2021 5.0 Suite 正数 舒适

设计

风格

清洁度

灯光

安静的 负面的 大量使用塑料 我喜欢在 Mii 酒店的 ASQ 体验。房间的设计和风格简单、实用、美观且整洁。工作人员很友好,非常乐于助人。 wifi 很好用。如果他们将食物放在可以清洗和重复使用的盘子上,那就太好了,尽管我一开始确实要求提供银器,这样我就可以避免使用塑料器皿,而且他们为我提供了没有问题。我带了自己的洗衣粉在他们提供的洗衣盆里洗衣服。我强烈推荐 Mii Hotel,如果我不得不再次隔离,我肯定会回来。 🇹🇼 LINYUWEI 到达 17/07/2021 5.0 Standard Room 食物很好吃可以选择泰餐和西餐,wifi信号很好,网速20~25mbps满足OK Netflix OK 奥运会OK 🇹🇳 Yasmina ouerghemmi 到达 05/07/2021 4.8 Suite 正数 惊人的房间和食物和服务。工作人员真的很有帮助 强烈推荐这家 asq 酒店。房间很棒。床很舒服,风景不错,阳台够大。太多的食物选择。工作人员总是乐于助人 🇦🇹 Josef Blümlinger 到达 09/05/2021 4.8 Balcony Room 正数 非常乐于助人和友好的员工

很棒的房间

很好的食物 友好而乐于助人的员工,甚至在一天内为我的笔记本电脑安排了一条电源线。我和我的妻子喜欢这里的食物,总是很温暖,准时。喝足够的水。房间很干净,浴室很不错,床很大,床垫很好。阳台足够大,可容纳2张椅子和一张小桌子,您每次都可以使用它。 🇬🇧 Will Boxall 到达 22/04/2021 4.8 Suite 正数 食物很棒-有很多选择

房间很简单但是很宽敞

带有独立淋浴和浴缸的漂亮浴室 负面的 互联网在晚上往往会变慢,并且在少数情况下会在短时间内中断 目前,在我的ASQ的第9天,总体而言,我很高兴选择了Mii Hotel。我花了53,000泰铢在套房房间里住了14天,并与目前也在ASQ的其他人交谈,我认为Mii Hotel是一个价格合理的不错选择。我已经与其他人进行了交谈,这些人为他们的ASQ支付了更多的钱,而这些额外的钱似乎并没有得到更多。 房间很简单,但干净舒适。有一个带独立淋浴和浴缸的漂亮浴室,以及一个俯瞰酒店门前小路的漂亮小阳台。它的观点不多,但是说实话,只是坐下来看着下面的人在吃午饭的时候过得很好,这真是太好了。这个房间配有冰箱,保险箱和电视,尽管有很多可用的频道,但是英语却不是很多(我来自英国),因此如果出现以下情况,我建议您将HDMI电缆插入笔记本电脑您想观看Netflix等 我选择Mii Hotel的主要原因是因为我听说过有关美食的好消息,但我并不感到失望。有一个大菜单(午餐和晚餐有60种选择,早餐有20种选择),其中包括各种亚洲和西式菜肴,我尝试的所有东西都非常美味,并以新鲜的热食来到我的房间。您还可以在房间里喝水,茶和咖啡。对于其他任何事情,在线服务(消息传递应用程序)都可让您从7到11订购东西。如果您仍然很饿,他们还提供单独的客房服务菜单,但是我根本没有从他们那里订购,因为我对他们提供的ASQ菜单感到满意。 我唯一遇到的小问题是无线网络,该网络在晚上往往会变慢,在某些情况下会在很短的时间内完全中断。但是,这种情况很少发生,因此我总体上还是强烈推荐Mii Hotel。

Hotel Offer Brochure

食物菜单图片

合作伙伴酒店 银棕榈 7.9 用

461 评论 从 ฿-1 The Elegant Bangkok 8.2 用

100 评论 从 ฿-1 曼谷素万那普暹罗柑桔酒店 8 用

88 评论 从 ฿-1 曼谷素坤逸15巷瑞享酒店 8.4 用

4998 评论 从 ฿-1 Enrich Grand Hotel 8 用

2 评论 从 ฿-1 素坤逸乐活公寓 7.9 用

2655 评论 从 ฿-1