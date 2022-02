Insgesamt AQ Hotelzimmer 100 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Vichaivej Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Avana Bangkok Hotel , und Avana Bangkok Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Avana Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Das Avana Bangkok Hotel (Bangna) ist ein erstklassiges 5-Sterne-Hotel mit 633 geschmackvoll gestalteten Gästezimmern und Suiten, die mit einer umfassenden Palette an Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Wir befinden uns in der Nähe von BITEC Bangna und auf Bangna-Trad km.2 mit Suvarnabhumi, Thailands internationalem Flughafen, nur 25 Kilometer entfernt - eine Fahrt, die etwa 30 Minuten mit dem Auto dauert. Unser modernes Zimmer verfügt über Klimaanlage, WLAN-Internetzugang, einen 42-Zoll-LCD-TV mit Kabel (30 + Kanäle), einen Arbeitstisch, ein Sofa, einen privaten Safe und einen Haartrockner. Wir bieten auch Wäscherei und chemische Reinigung sowie einen 24-Stunden-Kaffee- und Speiseservice. Ein voll ausgestatteter Fitnessraum, eine Sauna und ein großer Swimmingpool stehen ebenfalls im Hotel zur Verfügung. Das Avana Restaurant ist ganztägig geöffnet und serviert ein köstliches Buffet als internationales / thailändisches A-la-cart-Menü. Unser Restaurant-Outlet kann bis zu 100-150 Gäste bewirten. Wir bieten auch Tagungseinrichtungen mit 10 geräumigen Räumen für Ausstellungen, Messen, Hochzeiten und Seminare. Eine vollständige Palette von Audio- und Videogeräten ist auf Anfrage erhältlich. Der Parkplatz des Gebäudes bietet Platz für bis zu 600 Autos auf dem Hotelgelände. Avana Hotel Bangkok (Bangna), ein 5-Sterne-Servicehotel in der Nähe von BITEC. Und Suvarnabhumi Airport Rooms in der Nähe von BITEC, nur 1 Minute vom Hotel entfernt. Es gibt insgesamt 633 Zimmer, die alle modern renoviert und modern mit Granitböden ausgestattet sind. Und ausgestattet im Zimmer ist komplett ausgestattet mit einem 42-Zoll-TV im Zimmer mit vielen Kanälen, einem Swimmingpool, einem Restaurant, einem großen Fitnessraum. Thermal- und Kaltwasser-Onsen, Saunaservice, Kinderspielzimmer, hauseigene Shops und Cafés rund um die Uhr geöffnet. Um zum BITEC zu gelangen, hat das Hotel rechtzeitig ein Autoarrangement. Vom Hotel eingestellt Um Kunden pünktlich zu schicken Und wenn Kunden vom Hotel zum Flughafen Suvarnabhumi reisen möchten, können sie den Limousinenservice des Hotels nehmen oder sich vom Hotel ein Taxi für die Kunden rufen lassen. Avana Hotel Bangkok, nur 1 Minute vor BITEC und 15 Minuten zum Flughafen Suvarnabhumi. Und wenn Kunden vom Hotel zum Flughafen Suvarnabhumi fahren möchten, können sie den Limousinenservice des Hotels nutzen oder sich vom Hotel ein Taxi rufen lassen. Avana Hotel Bangkok, nur 1 Minute vor BITEC und 15 Minuten zum Flughafen Suvarnabhumi. Und wenn Kunden vom Hotel zum Flughafen Suvarnabhumi fahren möchten, können sie den Limousinenservice des Hotels nutzen oder sich vom Hotel ein Taxi rufen lassen. Avana Hotel Bangkok, nur 1 Minute vor BITEC und 15 Minuten zum Flughafen Suvarnabhumi.

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels