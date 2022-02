合計AQホテルの部屋 100 ベッドルーム パートナー病院 Vichaivej Hospital

Avana Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

アヴァナバンコクホテル(バンナー)は、包括的なアメニティを備えた633の趣味良くデザインされた客室とスイートを提供する、ファーストクラスの5つ星ホテルです。私たちはBITECバンナーに近く、タイの国際空港であるスワンナプームのあるバンナートラッドkm.2に位置し、わずか25kmの距離にあります。所要時間は車で約30分です。モダンルームには、エアコン、WiFiインターネットアクセス、ケーブル付き42インチ液晶テレビ(30チャンネル以上)、作業台、ソファ、専用金庫、ヘアドライヤーが備わっています。ランドリーとドライクリーニングに加えて、24時間のコーヒーとダイニングサービスも提供しています。設備の整ったフィットネスルーム、サウナ、フルサイズのスイミングプールもホテル内にあります。アバナレストランは終日営業しており、アラカルトのインターナショナル/タイメニューとして美味しいビュッフェを提供しています。私たちのレストランのアウトレットは、100〜150人ものゲストに対応できます。また、展示会、見本市、結婚式、セミナーに対応できる広々とした10室の会議施設もご用意しています。リクエストに応じて、あらゆる種類のオーディオおよびビジュアル機器を利用できます。立体駐車場は、ホテルの敷地内に最大600台の車を収容できます。アバナホテルバンコク(バンナー)、BITECの近くにある5つ星サービスホテル。そして、ホテルからわずか1分のBITEC近くのスワンナプーム空港の部屋。全部で633室の客室があり、すべてモダンに改装され、花崗岩の床が施されています。また、部屋には42インチのテレビが完備されており、多くのチャンネル、スイミングプール、レストラン、広いフィットネスルームがあります。温泉・冷水温泉、サウナサービス、子供用プレイルーム、内店、喫茶店は24時間営業。 BITECに旅行するために、ホテルは時間通りに車の手配をしています。ホテルが設定時間通りに顧客を送るためにそして顧客がホテルからスワンナプーム空港に旅行したい場合、彼らはホテルのリムジンサービスを利用するか、ホテルに顧客のためにタクシーを呼ぶことができます。アバナホテルバンコク、BITECのわずか1分前、スワンナプーム空港まで15分。また、ホテルからスワンナプーム空港への移動をご希望の場合は、ホテルのリムジンサービスを利用するか、ホテルにタクシーをご利用いただくことができます。アバナホテルバンコク、BITECのわずか1分前、スワンナプーム空港まで15分。また、ホテルからスワンナプーム空港への移動をご希望の場合は、ホテルのリムジンサービスを利用するか、ホテルにタクシーをご利用いただくことができます。アバナホテルバンコク、BITECのわずか1分前、スワンナプーム空港まで15分。

