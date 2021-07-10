ТАИЛАНД СТРАХОВАНИЕ ОТ COVID

30 ДЕНЬ ПОКРЫТИЕ

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

Начиная с 1 октября политика, помеченная как «Поддерживает STV / OA», также будет соответствовать требованиям для получения визы STV и пенсионных виз на основе OA.

* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.