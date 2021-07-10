ТАИЛАНД СТРАХОВАНИЕ ОТ COVID

Обновление February 8th, 2022
Страховка должна покрывать путешествия, а также COVID-19 .
COVID-19 соответствует требованиям 50,000 USD покрытия для въезда в Таиланд, а также 100,000 USD для некоторых виз.
The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.
Valid for Test & Go, Sandbox, and AQ stay.
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฿1,291*
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $50K USD )
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฿2,276
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $50K USD )
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฿2,408
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $50K USD )
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฿2,409*
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $100K USD )
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฿3,090
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $100K USD )
Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)
Начиная с 1 октября политика, помеченная как «Поддерживает STV / OA», также будет соответствовать требованиям для получения визы STV и пенсионных виз на основе OA.
* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.
* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.
Thailand Covid Insurance FAQ
Какой минимальный период должна покрывать страховка от covid для въезда в Таиланд?
Страховой пакет должен покрывать весь срок пребывания въездной визы. Однако, если у вас обратный рейс до даты окончания срока действия визы, на которую вы въезжаете, вы можете использовать эту дату в качестве даты окончания срока действия вашей страховки.
Что будет, если я получу положительный результат?
Если вы получите положительный результат, вам придется обратиться в больницу AHQ, и вы будете там в течение 14 дней. Некоторые из более недорогих полисов не покроют вас, если у вас нет симптомов. Если вы хотите, чтобы политика охватывала оба сценария, поищите политики, которые covers asymptomatic cases
.
Нужна ли гражданам Таиланда страховка от Covid-19 для въезда в Таиланд?
COVID-19 insurance is no longer required for Thai citizens.
What does Leadtime mean?
It means it must be applied for that many days before the start date of the policy.
Когда должно начинаться и заканчиваться страхование по плану?
Политика должна начинаться не ранее даты прибытия. Он должен заканчиваться или после истечения срока действия визы, по которой вы въезжаете.
Which insurance document should I use for the Thailand Pass application?
Если вы подали заявление на SafetyWing
пожалуйста, скачайте документ, предназначенный для подачи заявления на визу. Если вы подаете заявку с помощью Luma/TuneProtect
/ AXA
вы можете использовать их стандартный документ, который они вам отправят.
Какая самая дешевая страховка от COVID-19?
Currently the cheapest COVID-19 insurance which meets the entry requirements is WorldTrips
, and SafetyWing
.
Какая лучшая страховка от COVID-19?
В настоящее время мы рекомендуем TuneProtect
или AXA
как лучшую страховку от COVID-19, которая соответствует вступительным требованиям и покрывает бессимптомные случаи.
Сколько времени нужно, чтобы получить мое страховое свидетельство?
В большинстве случаев получение сертификата от упомянутых здесь страховщиков занимает менее 24 часов.
Какой страховой полис я могу использовать для получения визы STV?
Starting on October 1st TuneProtect
policies also meet the visa requirements.
Какой страховой полис я могу использовать для соответствия требованиям пенсионной визы OA?
Starting on October 1st TuneProtect
policies also meet the visa requirements.
В настоящее время ответ ДА, но это может быть изменено.
Насколько нам известно, ответ - ДА, но это может быть изменено.
Соответствуют ли эти политики вступительным требованиям Test & Go?
Да, потому что все они покрывают более 50 000 долларов США.