МЬЯНМА КОВИД СТРАХОВАНИЕ

Для въезда в Мьянму рекомендуется страховка, но на данный момент она НЕ требуется.
Все следующие правила могут быть использованы для поездки в Мьянму.
UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|WorldTrips
|฿1,312
|30 Days
|$50K USD
|SafetyWing
|฿1,432
|30 Days
|$100K USD
|ACS
|฿2,291
|30 Days
|$100K USD
Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)
* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.
ОБНОВЛЕНО: 23 марта 2022 г.
Границы Мьянмы были закрыты с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Выдача электронных виз в Мьянму, виз по прибытии и освобождение от виз также были приостановлены.
После 2 лет полного закрытия границы страна Юго-Восточной Азии объявила, что она вновь откроется для иностранных посетителей в апреле 2022 года.
Информация о тестировании, карантине и вакцинации против COVID-19 для Мьянмы поясняется ниже.Мьянма открыта для туристов?
Мьянма в настоящее время закрыта для туристов, однако границы должны открыться 17 апреля 2022 года.
До сих пор только иностранцы с вескими причинами для поездки могли получить разрешение на въезд от Министерства иностранных дел Мьянмы.
Когда границы Мьянмы вновь откроются, туристы по-прежнему должны соблюдать ограничения на въезд из-за COVID-19.
Страны, затронутые ограничениями на въезд в Мьянму из-за коронавируса
Текущие ограничения на въезд в Мьянму коснулись всех стран.
Международные коммерческие рейсы во все аэропорты Бирмы были отменены с начала пандемии.
Кроме того, сухопутные границы Бирмы закрыты для иностранных граждан (включая въезд и выезд).
Только определенные иностранцы могли приезжать в Мьянму для конкретных профессиональных целей, включая деловые, строительные и ведомственные мероприятия.
Эти лица должны были связаться с дипломатическим представительством Мьянмы, таким как посольство или консульство, чтобы запросить необходимое разрешение на въезд.Требования к въезду в Мьянму во время COVID-19
Визы были временно приостановлены за очень немногими исключениями. Даже иностранные путешественники, которые выполнили визовые требования Мьянмы, не смогли ее получить.
Онлайн-сервис Myanmar eVisa должен быть возобновлен с 31 марта 2022 года. Иностранные путешественники смогут получить онлайн-разрешение на въезд в Мьянму после открытия границ для туристов.
Мьянма введет дополнительные меры безопасности для прибывающих из-за границы во время пандемии COVID-19.Требования Мьянмы COVID-19
С 17 апреля 2022 года все прибывающие иностранцы должны быть полностью вакцинированы против COVID-19 для въезда в Мьянму.
По прибытии в Мьянму пассажиры должны пройти семидневный карантин. В течение 7-дневного карантина посетители должны сдать 2 ПЦР-теста на COVID-19.Когда Мьянма вновь откроется для туристов?
Приостановление международных рейсов и виз будет действовать до 17 апреля 2022 года.
Мьянма в настоящее время вакцинирует свое население от COVID-19. Ограничения на въезд и требования будут продолжать пересматриваться по мере развертывания вакцины в Мьянме и во всем мире.
Любой, кто хочет посетить Мьянму после снятия ограничений, должен быть в курсе последней информации о путешествиях.
При поездке в Мьянму больше не требуется страховка.
Страхование от COVID-19 не требуется для граждан Мьянмы.