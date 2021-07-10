МЬЯНМА КОВИД СТРАХОВАНИЕ

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЪЕЗДА В МЬЯНМУ
Обновление April 22nd, 2022

Для въезда в Мьянму рекомендуется страховка, но на данный момент она НЕ требуется.

Все следующие правила могут быть использованы для поездки в Мьянму.

UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

30 ДЕНЬ ПОКРЫТИЕ
Insurance Company NamePackage PriceDays CoveredCoverage Amount
WorldTrips฿1,31230 Days$50K USD
SafetyWing฿1,43230 Days$100K USD
ACS฿2,29130 Days$100K USD

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.

ОБНОВЛЕНО: 23 марта 2022 г.

Границы Мьянмы были закрыты с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Выдача электронных виз в Мьянму, виз по прибытии и освобождение от виз также были приостановлены.

После 2 лет полного закрытия границы страна Юго-Восточной Азии объявила, что она вновь откроется для иностранных посетителей в апреле 2022 года.

Информация о тестировании, карантине и вакцинации против COVID-19 для Мьянмы поясняется ниже.

Мьянма открыта для туристов?

Мьянма в настоящее время закрыта для туристов, однако границы должны открыться 17 апреля 2022 года.

До сих пор только иностранцы с вескими причинами для поездки могли получить разрешение на въезд от Министерства иностранных дел Мьянмы.

Когда границы Мьянмы вновь откроются, туристы по-прежнему должны соблюдать ограничения на въезд из-за COVID-19.

Страны, затронутые ограничениями на въезд в Мьянму из-за коронавируса

Текущие ограничения на въезд в Мьянму коснулись всех стран.

Международные коммерческие рейсы во все аэропорты Бирмы были отменены с начала пандемии.

Кроме того, сухопутные границы Бирмы закрыты для иностранных граждан (включая въезд и выезд).

Только определенные иностранцы могли приезжать в Мьянму для конкретных профессиональных целей, включая деловые, строительные и ведомственные мероприятия.

Эти лица должны были связаться с дипломатическим представительством Мьянмы, таким как посольство или консульство, чтобы запросить необходимое разрешение на въезд.

Требования к въезду в Мьянму во время COVID-19

Визы были временно приостановлены за очень немногими исключениями. Даже иностранные путешественники, которые выполнили визовые требования Мьянмы, не смогли ее получить.

Онлайн-сервис Myanmar eVisa должен быть возобновлен с 31 марта 2022 года. Иностранные путешественники смогут получить онлайн-разрешение на въезд в Мьянму после открытия границ для туристов.

Мьянма введет дополнительные меры безопасности для прибывающих из-за границы во время пандемии COVID-19.

Требования Мьянмы COVID-19

С 17 апреля 2022 года все прибывающие иностранцы должны быть полностью вакцинированы против COVID-19 для въезда в Мьянму.

По прибытии в Мьянму пассажиры должны пройти семидневный карантин. В течение 7-дневного карантина посетители должны сдать 2 ПЦР-теста на COVID-19.

Когда Мьянма вновь откроется для туристов?

Приостановление международных рейсов и виз будет действовать до 17 апреля 2022 года.

Мьянма в настоящее время вакцинирует свое население от COVID-19. Ограничения на въезд и требования будут продолжать пересматриваться по мере развертывания вакцины в Мьянме и во всем мире.

Любой, кто хочет посетить Мьянму после снятия ограничений, должен быть в курсе последней информации о путешествиях.

Myanmar Covid Insurance FAQ

Какой минимальный период должна покрывать страховка от covid для въезда в Мьянму?

При поездке в Мьянму больше не требуется страховка.

Нужна ли гражданам Таиланда страховка от Covid-19 для въезда в Мьянму?

Страхование от COVID-19 не требуется для граждан Мьянмы.

Какая самая дешевая страховка от COVID-19 для Мьянмы?

В настоящее время самая дешевая страховка от COVID-19 для поездки в Мьянму — это WorldTrips .

Сравнение других страховок Covid

 
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