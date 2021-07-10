МЬЯНМА КОВИД СТРАХОВАНИЕ

Обновление April 22nd, 2022

Все следующие правила могут быть использованы для поездки в Мьянму.

Для въезда в Мьянму рекомендуется страховка, но на данный момент она НЕ требуется.

UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

ОБНОВЛЕНО: 23 марта 2022 г.

Границы Мьянмы были закрыты с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Выдача электронных виз в Мьянму, виз по прибытии и освобождение от виз также были приостановлены.

После 2 лет полного закрытия границы страна Юго-Восточной Азии объявила, что она вновь откроется для иностранных посетителей в апреле 2022 года.

Информация о тестировании, карантине и вакцинации против COVID-19 для Мьянмы поясняется ниже.

Мьянма в настоящее время закрыта для туристов, однако границы должны открыться 17 апреля 2022 года.

До сих пор только иностранцы с вескими причинами для поездки могли получить разрешение на въезд от Министерства иностранных дел Мьянмы.

Когда границы Мьянмы вновь откроются, туристы по-прежнему должны соблюдать ограничения на въезд из-за COVID-19.

Страны, затронутые ограничениями на въезд в Мьянму из-за коронавируса

Текущие ограничения на въезд в Мьянму коснулись всех стран.

Международные коммерческие рейсы во все аэропорты Бирмы были отменены с начала пандемии.

Кроме того, сухопутные границы Бирмы закрыты для иностранных граждан (включая въезд и выезд).

Только определенные иностранцы могли приезжать в Мьянму для конкретных профессиональных целей, включая деловые, строительные и ведомственные мероприятия.

Эти лица должны были связаться с дипломатическим представительством Мьянмы, таким как посольство или консульство, чтобы запросить необходимое разрешение на въезд.

Визы были временно приостановлены за очень немногими исключениями. Даже иностранные путешественники, которые выполнили визовые требования Мьянмы, не смогли ее получить.

Онлайн-сервис Myanmar eVisa должен быть возобновлен с 31 марта 2022 года. Иностранные путешественники смогут получить онлайн-разрешение на въезд в Мьянму после открытия границ для туристов.

Мьянма введет дополнительные меры безопасности для прибывающих из-за границы во время пандемии COVID-19.

С 17 апреля 2022 года все прибывающие иностранцы должны быть полностью вакцинированы против COVID-19 для въезда в Мьянму.

По прибытии в Мьянму пассажиры должны пройти семидневный карантин. В течение 7-дневного карантина посетители должны сдать 2 ПЦР-теста на COVID-19.

Приостановление международных рейсов и виз будет действовать до 17 апреля 2022 года.

Мьянма в настоящее время вакцинирует свое население от COVID-19. Ограничения на въезд и требования будут продолжать пересматриваться по мере развертывания вакцины в Мьянме и во всем мире.

Любой, кто хочет посетить Мьянму после снятия ограничений, должен быть в курсе последней информации о путешествиях.