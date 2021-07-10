泰国 COVID 保险

更新于 February 8th, 2022

* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。

* 最初不是泰铢的价格已转换为泰铢，可能不准确。

从 10 月 1 日开始，标记为“支持 STV/OA”的政策也将满足 STV 和基于 OA 的退休签证的签证要求。

48小时内在线审批 （除非另有说明）

Covid保险必须涵盖进入泰国的最短期限是多少？ 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。但是，如果您的返程航班在您入境的签证结束日期之前，那么您可以使用该日期作为您的保险结束日期。

泰国公民是否需要 Covid-19 保险才能进入泰国？ COVID-19 insurance is no longer required for Thai citizens.

What does Leadtime mean? It means it must be applied for that many days before the start date of the policy.

计划保险应该什么时候开始，什么时候结束？ 保单必须在抵达日期或之前开始。它应该在您将要入境的签证到期日或之后结束。

Which insurance document should I use for the Thailand Pass application? 如果您已经申请了 SafetyWing 保险，请下载用于签证申请的文件。如果您使用 Luma/TuneProtect AXA 您可以使用他们发送给您的标准文件。

什么是最便宜的 COVID-19 保险？ Currently the cheapest COVID-19 insurance which meets the entry requirements is WorldTrips , and SafetyWing

获得我的保险证明需要多长时间？ 在大多数情况下，从此处提到的保险公司收到您的证明所需的时间不到 24 小时。

我可以使用哪种保险单来满足 STV 签证要求？ Starting on October 1st TuneProtect policies also meet the visa requirements.

我可以使用哪种保险单来满足退休 OA 签证要求？ Starting on October 1st TuneProtect policies also meet the visa requirements.