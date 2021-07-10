泰国 COVID 保险

保险必须涵盖旅行以及COVID-19 。
COVID-19承保范围符合50,000 USD承保范围要求，以及100,000 USD签证要求。
The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.
Valid for Test & Go, Sandbox, and AQ stay.
48小时内在线审批 （除非另有说明）
从 10 月 1 日开始，标记为“支持 STV/OA”的政策也将满足 STV 和基于 OA 的退休签证的签证要求。
* 最初不是泰铢的价格已转换为泰铢，可能不准确。
* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。
保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。但是，如果您的返程航班在您入境的签证结束日期之前，那么您可以使用该日期作为您的保险结束日期。
COVID-19 insurance is no longer required for Thai citizens.
It means it must be applied for that many days before the start date of the policy.
保单必须在抵达日期或之前开始。它应该在您将要入境的签证到期日或之后结束。
在大多数情况下，从此处提到的保险公司收到您的证明所需的时间不到 24 小时。
是的，因为它们的承保范围都超过 50,000 美元。