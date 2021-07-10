泰国 COVID 保险

需要进入泰国
更新于 February 8th, 2022

保险必须涵盖旅行以及COVID-19

COVID-19承保范围符合50,000 USD承保范围要求，以及100,000 USD签证要求。

The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.

Valid for Test & Go, Sandbox, and AQ stay.

30 覆盖范围
点击申请
฿1,291*
无无症状
覆盖
30 覆盖 ( $50K USD )
WorldTrips
点击申请
฿2,276
无症状
覆盖范围
30 覆盖 ( $50K USD )
TuneProtect
点击申请
฿2,408
无症状
覆盖范围
30 覆盖 ( $50K USD )
AXA
点击申请
฿2,409*
无无症状
覆盖
30 覆盖 ( $100K USD )
ACS
点击申请
฿3,090
无症状
覆盖范围
30 覆盖 ( $100K USD )
TuneProtect

48小时内在线审批 （除非另有说明）

从 10 月 1 日开始，标记为“支持 STV/OA”的政策也将满足 STV 和基于 OA 的退休签证的签证要求。

* 最初不是泰铢的价格已转换为泰铢，可能不准确。

* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。

Thailand Covid Insurance FAQ

Covid保险必须涵盖进入泰国的最短期限是多少？

保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。但是，如果您的返程航班在您入境的签证结束日期之前，那么您可以使用该日期作为您的保险结束日期。

如果我测试呈阳性会怎样？

如果检测结果呈阳性，则必须去 AHQ 医院，并在那里待 14 天。如果您没有出现症状，一些更便宜的保单将不会为您承保。如果您希望政策涵盖这两种情况，请查找covers asymptomatic cases政策。

泰国公民是否需要 Covid-19 保险才能进入泰国？

COVID-19 insurance is no longer required for Thai citizens.

What does Leadtime mean?

It means it must be applied for that many days before the start date of the policy.

计划保险应该什么时候开始，什么时候结束？

保单必须在抵达日期或之前开始。它应该在您将要入境的签证到期日或之后结束。

Which insurance document should I use for the Thailand Pass application?

如果您已经申请了SafetyWing保险，请下载用于签证申请的文件。如果您使用Luma/TuneProtect / AXA您可以使用他们发送给您的标准文件。

什么是最便宜的 COVID-19 保险？

Currently the cheapest COVID-19 insurance which meets the entry requirements is WorldTrips, and SafetyWing.

什么是最好的 COVID-19 保险？

我们目前推荐TuneProtectAXA作为符合入境要求并涵盖无症状病例的最佳 COVID-19 保险。

获得我的保险证明需要多长时间？

在大多数情况下，从此处提到的保险公司收到您的证明所需的时间不到 24 小时。

我可以使用哪种保险单来满足 STV 签证要求？

Starting on October 1st TuneProtect policies also meet the visa requirements.

我可以使用哪种保险单来满足退休 OA 签证要求？

Starting on October 1st TuneProtect policies also meet the visa requirements.

Thailand Pass系统是否需要 COVID-19 保险？

目前的答案是肯定的，但这可能会发生变化。

Quarantine Free条目是否需要 COVID-19 保险？

据我们所知，答案是肯定的，但这可能会发生变化。

这些政策是否符合 Test & Go 入学要求？

是的，因为它们的承保范围都超过 50,000 美元。

 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
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