VIETNAM COVID INSURANCE

Обновление April 22nd, 2022

Все следующие правила соответствуют требованиям для въезда во Вьетнам.

Иностранные путешественники должны приобрести медицинскую страховку от COVID-19 на сумму не менее 10 000 долларов США.

UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

Те, кто планирует поехать во Вьетнам, должны знать о последних действующих ограничениях:

Министерство здравоохранения Вьетнама 15 марта обнародовало правила въезда в страну с COVID-19 для иностранных граждан согласно (документ № 1265/BYT-DP). Согласно документу, прибывающие иностранцы обязаны: Пройдите отрицательный тест на COVID-19 методом ОТ-ПЦР за 72 часа до въезда во Вьетнам ИЛИ экспресс-тест на антиген (без самотестирования) за 24 часа до въезда во Вьетнам. Это не относится к детям младше 2 лет; Сделайте декларацию о состоянии здоровья (скриншот в конце статьи) перед входом и загрузите приложение PC-COVID; а также Если тест на COVID-19 не будет сделан до вылета, тест будет сделан в течение 24 часов после прибытия во Вьетнам. Если отрицательный, путешественники могут путешествовать в любую точку Вьетнама; карантин не требуется.

Правительственный веб-сайт электронной визы «evisa.xuatnhapcanh.gov.vn» теперь открыт для подачи заявок на получение визы.

Правительство Вьетнама 15 марта согласилось возобновить политику безвизового въезда для 13 стран на срок до 15 дней независимо от цели въезда. Это касается граждан Беларуси, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, России, Южной Кореи, Испании, Швеции и Великобритании. Политика безвизового въезда действовала до пандемии. Дальнейшие подробности о процедурах въезда ожидаются от правительства.

Правительство согласилось вновь открыть Вьетнам для международного туризма с 15 марта. Ожидается, что в ближайшее время соответствующие государственные органы опубликуют подробный план открытия.

Вьетнам снял ограничения на частоту регулярных международных рейсов с 15 февраля по заявлению Управления гражданской авиации Вьетнама.

Вьетнам отменил экспресс-тест на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа перед посадкой и после прибытия во Вьетнам. Эта мера ранее была введена для путешественников, прибывающих из стран, обнаруживших вариант Омикрон. Однако отрицательный результат теста RT-PCR COVID-19 за 72 часа до посадки для международных рейсов остается.

18 января правительство издало новую директиву, разрешающую иностранным работникам и проживающим за границей вьетнамцам с действующими сертификатами TRC, PRC и безвизовыми сертификатами въезжать во Вьетнам без разрешения иммиграционного департамента и местного комитета по делам народов.

Иммиграционный департамент Вьетнама объявил, что с 15 января прекращает автоматическое продление срока пребывания иностранцев, застрявших во Вьетнаме. Мера по продлению срока пребывания ранее применялась к иностранным туристам, въехавшим в страну с 1 марта 2020 года, из-за пограничных ограничений, вызванных пандемия.

Путешественники, прибывающие из стран, в которых обнаружен вариант Omicron, должны будут пройти экспресс-тест на COVID-19 перед посадкой и по прибытии во Вьетнам за свой счет. Кроме того, места самоизоляции, такие как общежития и гостиницы, должны соответствовать стандартам Министерства здравоохранения, в противном случае им придется проходить карантин в централизованных учреждениях. Авиакомпании обратились к властям с просьбой отменить требования к быстрому тесту, поскольку путешественники должны пройти отрицательный тест RT-PCR за 72 часа до посадки.

Хотя Вьетнам одобрил возобновление международных рейсов по девяти направлениям с 1 января 2022 года, было подтверждено только пять международных маршрутов, таких как США, Япония, Тайвань, Камбоджа и Сингапур.

Ханой отменил правило централизованного карантина для путешественников, прибывающих из стран, которые обнаружили вариант Omicron, согласно транспортным властям.

Министерство транспорта заявило, что пассажирам из Хошимина и Кантхо не нужно сдавать отрицательный тест на COVID-19 перед посадкой на рейс. Только пассажиры из населенных пунктов с очень высоким уровнем риска или закрытых зон должны будут предоставить результаты теста в течение 72 часов.

Путешественники, въезжающие во Вьетнам с деловыми целями на срок менее 14 дней, будут освобождены от требований карантина в соответствии с Министерством здравоохранения, однако они должны соблюдать меры по предотвращению пандемии, включая проживание в отдельных помещениях. Более подробная информация, вероятно, будет предоставлена Минздравом.

С 1 января 2022 года Вьетнам снизил требования к карантину для полностью вакцинированных международных прибывающих. Прибывшим с отрицательными результатами теста ОТ-ПЦР на COVID-19 нужно будет самостоятельно пройти карантин дома или в местах проживания в течение трех дней при въезде во Вьетнам. Два теста ОТ-ПЦР будут проведены в первый и третий день въезда. В случае отрицательного результата участники по-прежнему обязаны следить за своим здоровьем в течение следующих 11 дней. Более подробная информация, вероятно, будет опубликована министерствами здравоохранения и транспорта.

Правительство Вьетнама одобрило возобновление международных рейсов между Вьетнамом и девятью пунктами назначения с 1 января 2022 года. К ним относятся Сан-Франциско или Лос-Анджелес, Сингапур, Бангкок, Пномпень, Вьентьян, Пекин или Гуанчжоу, Токио, Сеул и Тайбэй. Дополнительные подробности о расписании и процедурах поступления ожидаются.

Иммиграционный департамент Вьетнама объявил об автоматическом продлении виз до 31 декабря 2021 года для иностранцев, въехавших в страну по программам безвизового въезда, электронным визам или туристическим визам с 1 марта 2020 года. Эта мера распространяется на тех, кто въехал во Вьетнам с 1 марта 2020 года. , что позволяет им покинуть страну без каких-либо штрафов или оформления документов до 31 декабря 2021 года.

Вьетнам планирует разрешить полностью вакцинированных иностранных туристов в рамках трехэтапного плана, начиная с ноября, в определенных местах, таких как Фукуок, Дананг, Хойан, Нячанг и других. Второй этап начнется в январе 2022 года, и в список будут добавлены новые места, а полное открытие ожидается где-то в июне или июле 2022 года. Туристы в составе туров прибывают в вышеупомянутые места с 20 ноября.

Вьетнам временно признал паспорта или сертификаты вакцины против COVID-19 из 72 стран, включая Китай, США, Великобританию, ОАЭ, Таиланд, Индию, Южную Корею, Сингапур, Италию, Германию, Францию, Камбоджу и Канаду. иностранцы, полностью вакцинированные.

Ханой и Хошимин ослабили меры социального дистанцирования 21 сентября и 1 октября соответственно, чтобы помочь восстановить экономику с помощью средств предотвращения пандемии. Жители Хошимина должны получить как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 и получить QR-код через обязательные медицинские приложения для передвижения по городу.

Вьетнам сократил период централизованного карантина для полностью вакцинированных иностранных прибывающих до 7 дней по сравнению с предыдущими 14. Прибывшие также должны иметь отрицательный результат на вирус в течение 72 часов до прибытия, а затем должны будут проводить самоконтроль в течение еще 7 дней после периода карантина. . Кроме того, для тех, кто заражен COVID-19 и имеет сертификаты о том, что они выздоровели от вируса в течение шести месяцев, также будет сокращен срок их карантина. Правительство еще не предоставило дополнительную информацию и дату реализации.

15 сентября правительство издало (Уведомление № 330/TB-VPCP), разрешающее вьетнамским перевозчикам возобновить международные воздушные маршруты с шестью странами – это Гуанчжоу (Китай), Токио (Япония), Сеул (Южная Корея), Тайбэй (Тайвань), Пномпень (Камбоджа) и Вьентьян (Лаос). Тем не менее, прибывающие путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста ОТ-ПЦР за три дня до отъезда и повторно пройти тест по прибытии во Вьетнам. Коммерческие рейсы, однако, еще не возобновлены в ожидании дальнейших указаний от государственных органов.

Иностранным сотрудникам будет разрешено находиться на карантине на заводе компании, в штаб-квартире компании или в специально отведенном отеле/объекте. Кроме того, если у них дважды будет отрицательный результат, они могут быть освобождены и помещены на карантин по месту жительства или в штаб-квартиру компании в соответствии с местными органами здравоохранения.

В то время как Вьетнамские авиалинии начали односторонние рейсы в Японию 19 сентября, перевозчики опубликуют конкретные расписания воздушных маршрутов после официального подтверждения властей.

Власти Вьетнама будут взимать карантинный сбор со всех, кто въезжает во Вьетнам с 1 сентября. Однако лечение вьетнамских граждан в случае их заражения пандемией будет покрываться за счет государственного бюджета. Иностранные граждане обязаны оплачивать лечение самостоятельно. Прибывающие из других стран, которые предпочитают оставаться в государственных карантинных учреждениях, должны платить не менее 120 000 донгов (5 долларов США) в день.

Иностранные сотрудники, которые хотят въехать во Вьетнам, должны убедиться, что у них есть спонсор, который может помочь в оформлении необходимых документов и быть готовым к обязательному 14-дневному карантину по прибытии во Вьетнам.

Вьетнам будет предоставлять электронные визы гражданам 80 стран с 1 июля 2020 года в соответствии с (Резолюция № 79/NQ-CP). Хотя это положительный знак, границы Вьетнама остаются закрытыми для иностранных посетителей из-за пандемии, и правительство не сделало никаких официальных заявлений о том, когда границы откроются.

С 12:00 15 марта Вьетнам приостановил действие всех виз и запретит въезд путешественникам из Великобритании и 26 стран Шенгенского соглашения; это включает путешественников, которые посетили эти страны или проезжали через них транзитом за последние 14 дней. Это будет действовать в течение 30 дней.

С 7 марта все путешественники, прибывающие во Вьетнам, должны будут по прибытии подавать декларацию о состоянии здоровья. Пассажиры могут заполнить эту декларацию в аэропорту или подать ее онлайн через «tokhaiyte.vn».

Не путешествуйте, если вы больны; те, кто путешествует во время болезни, рискуют оказаться в карантине и пройти тесты.

Возможны дополнительные ограничения для путешественников, когда они возвращаются в страну происхождения, включая ограничения на въезд и карантин.

Правительство Вьетнама официально объявило COVID-19 эпидемией 1 февраля, и власти приняли быстрые и строгие меры для сдерживания распространения вируса.

Несколько вьетнамских предприятий, жилых комплексов и ресторанов приняли собственные превентивные меры для обеспечения безопасности клиентов.

В связи с эпидемией путешественники должны следить за ограничениями и соблюдать рекомендации местных и национальных властей.

Министерство здравоохранения Вьетнама публикует обновленную информацию об эпидемии «ncov.moh.gov.vn», а министерство туризма также публикует обновления о путешествиях.

Кроме того, основные меры предосторожности, которые можно предпринять, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):