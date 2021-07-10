ОБНОВИТЬ (April 23nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.
Инструмент цен на страховку для быстрого определения цен на страховые полисы MSIG Covid.
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|FWD
|฿650
|30 Days
|$20K USD
Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)
* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.
* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.
Да, все полисы страхования FWD COVID соответствуют требованиям для въезда в Таиланд.
Страхование от COVID-19 больше не требуется для граждан Таиланда.
Это означает, что он должен быть применен за столько дней до даты начала полиса.
Политика должна начинаться не ранее даты прибытия. Он должен заканчиваться или после истечения срока действия визы, по которой вы въезжаете.
В большинстве случаев вы получите документ в течение 24 часов.