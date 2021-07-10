MALAYSIA COVID INSURANCE

REQUIRED TO ENTER MALAYSIA

Обновление April 22nd, 2022

Иностранные путешественники должны приобрести медицинскую страховку от COVID-19 на сумму не менее 20 000 долларов США. Все следующие политики соответствуют требованиям для поступления в Малайзию.

UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

30 ДЕНЬ ПОКРЫТИЕ Insurance Company Name Package Price Days Covered Coverage Amount WorldTrips ฿ 1,312 30 Days $ 50K USD SafetyWing ฿ 1,432 30 Days $ 100K USD LUMA ฿ 2,170 30 Days $ 35K USD ACS ฿ 2,291 30 Days $ 100K USD Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное) * Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.

Путешественники в Малайзию должны соблюдать следующие общие протоколы властей Малайзии. : Перед отъездом в Малайзию Загрузите и обновите приложение MySejahtera за неделю до отъезда в Малайзию. Заполните форму перед отъездом через значок «Путешественник». Путешественники с выданными за границей сертификатами о прививках от COVID-19 должны подтвердить свои цифровые сертификаты о прививках от COVID-19 на сайте mysafetravel.gov.my. Иностранные путешественники должны приобрести медицинскую страховку от COVID-19 на сумму не менее 20 000 долларов США. Полностью вакцинированным путешественникам будет выдана «Цифровая карта путешественника», и это будет отражено в их приложении MySejahtera. Частично или непривитым путешественникам будет выдан цифровой приказ о наблюдении за домом (HSO), который будет отражен в их приложении MySejahtera. Путешественники, у которых нет дисплея карты путешественника или инструкций HSO в приложении MySejahtera, не могут продолжить свое путешествие. Путешественники в возрасте семи (7) лет и старше должны пройти тест RT-PCR за два дня до вылета в Малайзию и загрузить результаты на MySejahtera. Исключения составляют путешественники в возрасте шести (6) лет и младше (в зависимости от года рождения). Пациенты, перенесшие COVID-19 и инфицированные в период от 6 до 60 дней до вылета, должны пройти профессиональный тест на RTK-антиген за 2 дня до вылета.

В течение 24 часов после прибытия в Малайзию: Пассажиры в возрасте семи (7) лет и старше должны в течение 24 часов пройти профессионально назначенный тест на RTK-антиген либо в частном медицинском учреждении, либо в клиниках, утвержденных Минздравом. Результаты теста RTK-Ag будут отображаться на MySejahtera.

(Примечание: международные пассажиры, следующие транзитом в KLIA в Сабах и Саравак, должны пройти тест COVID-19 RTK-Ag в KLIA.) Транзит Всем пассажирам с подтвержденным бронированием на дальнейшую пересадку разрешается транзит более 24 часов, и они должны соблюдать ограничения на въезд в соответствующей стране. Последние процедуры заменят следующие программы и требования: Снятие временного запрета на въезд в Малайзию из 18 стран с высоким уровнем риска.

Существующее требование носить Цифровое устройство слежения (Digital Tracker).

Пассажирам больше не нужно будет подавать заявление на домашний карантин-HQA.

Удаление программы OSC.

Удаление международного туристического пузыря Лангкави (LITB).

Снятие счетчика теста обнаружения COVID-19 RT-PCR Минздравом в KLIA.

Отмена требования о подаче заявки на MyTravelPass. Требования к выходу Путешественники должны ознакомиться с правилами поездок в страну назначения и с Официальным порталом Департамента иммиграции Малайзии, чтобы понять конкретные требования (такие как тестирование на COVID-19 или карантинные меры), поскольку они могут различаться в зависимости от собственных оценок рисков каждой страны.

Пассажирам рекомендуется загрузить и обновить приложение MySejahtera. Только те, у кого MySJ имеет статус «низкий риск» в профиле, смогут продолжить свое путешествие.

Непривитых путешественников в возрасте до 18 лет должны сопровождать полностью вакцинированные родители или опекуны.

Путешественники, выздоровевшие от COVID-19, могут путешествовать при условии, что они предоставят отрицательный результат теста на COVID-19.

(Примечание. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о принятии соответствующей страной прибытия пассажиров после COVID-19.

Malaysia Covid Insurance FAQ

Do these policies meet the entry requirements? Да, потому что они охватывают более 20 000 долларов США. Когда должно начинаться и заканчиваться страхование по плану? Политика должна начинаться не ранее даты прибытия. Он должен заканчиваться или после истечения срока действия визы, по которой вы въезжаете. What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Malaysia? Страховой пакет должен покрывать весь срок пребывания въездной визы. Однако, если у вас обратный рейс до даты окончания срока действия визы, на которую вы въезжаете, вы можете использовать эту дату в качестве даты окончания срока действия вашей страховки. Do Thai Citizens need Covid-19 insurance to enter Malaysia? COVID-19 insurance is not required for Malaysian citizens. What is the cheapest COVID-19 insurance for the Malaysia? В настоящее время самая дешевая страховка от COVID-19, отвечающая требованиям для въезда в Малайзию, — это WorldTrips

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