BRUNEI COVID INSURANCE

Обновление April 22nd, 2022
Иностранные путешественники должны приобрести медицинскую страховку от COVID-19 на сумму не менее 50 000 BND (~ 37 000 долларов США).
Все следующие политики соответствуют требованиям для поступления в Бруней.
UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|WorldTrips
|฿1,312
|30 Days
|$50K USD
|SafetyWing
|฿1,432
|30 Days
|$100K USD
|ACS
|฿2,291
|30 Days
|$100K USD
|LUMA
|฿5,675
|30 Days
|$100K USD
Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)
* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.
Для въезда в Бруней-Даруссалам,
- Всем иностранным гражданам запрещен въезд в Бруней-Даруссалам. через любые пункты въезда (в том числе в транзитных целях) до времени, которое будет объявлено позднее
- Особое внимание уделяется только вопросам, которые способствуют национальным интересам, а также обеспечивают безопасность и благополучие граждан и жителей Брунея-Даруссалама.
- Вопросы через пункты иммиграционного контроля, в которых участвуют транспортные компании, доставляющие товары в Бруней-Даруссалам, такие основные требования, как продукты питания, овощи, рыба, медикаменты и другие, освобождаются от процесса утверждения в Департаменте иммиграции и национального реестра. В то же время товары, ввозимые в страну, должны соответствовать требованиям и законодательству Королевского таможенного и акцизного департамента, а также других соответствующих государственных органов.
- С 16 марта 2020 года всем гражданам и жителям Брунея-Даруссалама запрещено покидать страну., за исключением определенных ситуаций, таких как необходимость неотложной медицинской помощи, участие в судебном заседании или проведение образовательных занятий за границей, с разрешения канцелярии премьер-министра. Любое заявление на выезд из страны может быть отправлено по электронной почте на адрес [email protected] с отсканированными копиями подтверждающих документов.
- С 20 марта 2020 года все пассажиры, прибывающие в Бруней-Даруссалам через любые пункты въезда, обязаны пройти обязательную самоизоляцию в течение 14 дней в указанном правительством учреждении сразу по прибытии в страну.
- Самоизоляция в частных домах запрещена.
- Сюда входят все посетители и иностранные рабочие, прибывающие в страну.
- Все иностранные граждане, в том числе иностранные работники, прибывающие в страну, обязаны полностью нести расходы на обязательную самоизоляцию (включая проживание и питание) и лабораторный анализ на SARS-CoV-2 (1000 долларов США за тест).
- Иностранные рабочие должны подать специальное заявление на въезд для иностранных рабочих до прибытия в Бруней-Даруссалам.
Brunei Covid Insurance FAQ
Do these policies meet the entry requirements?
Yes, because they are all over 50,000 BND (~37,000 USD) of coverage.
Когда должно начинаться и заканчиваться страхование по плану?
Политика должна начинаться не ранее даты прибытия. Он должен заканчиваться или после истечения срока действия визы, по которой вы въезжаете.
What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Brunei?
Страховой пакет должен покрывать весь срок пребывания въездной визы. Однако, если у вас обратный рейс до даты окончания срока действия визы, на которую вы въезжаете, вы можете использовать эту дату в качестве даты окончания срока действия вашей страховки.
Do Thai Citizens need Covid-19 insurance to enter Brunei?
COVID-19 insurance is not required for Bruneian citizens.
What is the cheapest COVID-19 insurance for the Brunei?
В настоящее время самая дешевая страховка от COVID-19, отвечающая требованиям для въезда в Бруней, — это WorldTrips
.
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