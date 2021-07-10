BRUNEI COVID INSURANCE

Политика должна начинаться не ранее даты прибытия. Он должен заканчиваться или после истечения срока действия визы, по которой вы въезжаете.

What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Brunei?

Страховой пакет должен покрывать весь срок пребывания въездной визы. Однако, если у вас обратный рейс до даты окончания срока действия визы, на которую вы въезжаете, вы можете использовать эту дату в качестве даты окончания срока действия вашей страховки.