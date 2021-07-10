LAOS COVID INSURANCE

Обновление April 22nd, 2022

Все следующие политики соответствуют требованиям для въезда в Лаос.

Иностранные путешественники должны приобрести медицинскую страховку от COVID-19 на сумму не менее 50 000 долларов США.

UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

Требования для поездки в Лаос с 1 января 2021 г.

Первый этап продлится с 1 января по 30 марта 2022 года, второй этап — с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года, а третий этап — с 1 июля 2022 года и далее. Туристам из первоначального списка стран будет разрешено путешествовать в страну на первом этапе. Список стран включает Китай, Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Японию, Францию, Великобританию, Германию, Нидерланды, Испанию, Италию, США, Канаду и Австралию.

Сначала туризм будет ограничен групповыми турами, а туры организуются авторизованными туроператорами в рамках Плана зеленой зоны Lao Travel.

Международные границы открыты в Лаосе

На первом этапе туристы смогут въезжать в Лаос по воздуху через международный аэропорт Ваттай и по суше через Первый мост лаосско-тайской дружбы в столице Вьентьяна.

На втором этапе будет вновь открыто больше границ, в том числе международный аэропорт Луангпрабанга, граница Ботен-Бохан с Китаем в провинции Луангнамта, Третий мост дружбы в Тхакхеке, Второй мост дружбы в Саваннакхете, граница Чонгмек в Паксе, граница Лао Бао с Китаем. Вьетнам в провинции Саваннакхет и граница Нам Пхао (Лук Ксао) с Вьетнамом в провинции Боликхамсай.

Вакцинация, страхование путешествий и карантинные требования

Туристы должны будут пройти полную вакцинацию против Covid-19 не менее чем за 14 дней до прибытия. Вы должны иметь полис медицинского страхования с покрытием не менее 50 000 долларов США. Вам нужен отрицательный результат теста ОТ-ПЦР, сделанный в течение последних 72 часов. По прибытии вы будете проверены на Covid-19 и помещены в 24-часовой карантин в их отеле до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат. Туристы должны загрузить и зарегистрироваться через мобильные приложения «LaoKYC» и LaoStaySafe до прибытия в страну, а также загрузить соответствующие сертификаты о прививках и результаты анализов на Covid-19.

Куда могут поехать туристы в Лаос? Зоны путешествий и туристические маршруты

Туристам будет разрешено путешествовать в пределах двух зон: зеленых туристических зон и зеленых туристических троп.

Зеленые туристические зоны включают провинции, в которых уровень вакцинации взрослого населения не менее 70%, в то время как Зеленые туристические маршруты еще не достигли такого уровня охвата вакцинацией.

На первом этапе туристы могут посетить столицу Вьентьяна, провинцию Луангпхабанг и район Вангвианг в провинции Вьентьян. Пять провинций будут авторизованы для Зеленых туристических маршрутов, включая Удомсай, Шаябури, Сианг Кхуанг, Хаммуан и Чампасак. На этапе 2 Зеленые туристические зоны будут состоять из 9 провинций: столица Вьентьян, провинция Вьентьян, Луангпхабанг, Удомсай, Шайабури, Сиенг Кхуанг, Хаммуан, Саваннакхет и Чампасак.

На втором этапе в четырех провинциях будут разрешены маршруты для зеленых путешествий, включая район Хоуайсай в провинции Бокео, провинцию Луангнамта, провинцию Секонг и провинцию Салаван.

Туристические объекты, отели и рестораны в зонах должны обеспечить полную вакцинацию не менее 95% своего персонала. Все гиды и водители должны быть полностью вакцинированы. Не менее 95% населения в зонах передвижения должны быть полностью вакцинированы.

Министерство здравоохранения заявило, что улучшит качество карантинных центров, лечебных центров и полевых госпиталей в случае госпитализации или серьезных симптомов у туристов. В бессимптомных и легких случаях будет разрешено помещаться на карантин и лечиться в назначенном отеле.

Меры безопасности в Лаосе

Все туристические заведения в зонах должны быть сертифицированы LaoSafe.

LaoSafe, программа здоровья и гигиены для сектора туризма и гостеприимства, получила официальное одобрение Министерства здравоохранения (МЗ) и Министерства информации, культуры и туризма (МИКТ).

Программа LaoSafe включает в себя ряд стандартов в области здравоохранения и гигиены для различных подсекторов индустрии туризма и гостеприимства, в том числе для поставщиков жилья, предприятий общественного питания, авиакомпаний, туристических достопримечательностей, гидов и водителей.

Процедуры для туристических компаний

Туристические компании и соответствующие предприятия, желающие участвовать в Зеленых зонах путешествий и Зеленых туристических маршрутах, должны зарегистрироваться в Национальной торгово-промышленной палате Лаоса (LNCCI).

Туристические компании в Лаосе должны подготовить следующую документацию, чтобы запросить разрешение на въезд туристов: предложение от компании, маршрут тура, бронирование номеров в гостинице и копии туристических документов. паспорта, справки о прививках и туристы’ страховые полисы.

Эти документы должны быть представлены в Департамент управления туризмом Министерства информации, культуры и туризма. После утверждения документы отправляются в Департамент иммиграционной полиции для оформления разрешения на въезд.

Репатрианты и иностранцы в Лаосе

Министерство еще не предоставило информацию о требованиях к лаосским гражданам или иностранным резидентам, возвращающимся в Лаос, или о том, будет ли возобновлена выдача гостевых виз.

Ограничения на путешествия

За исключением вышеупомянутой программы «Зеленая зона», туристические визы, визы по прибытии и освобождение от постоянных виз остаются приостановленными. Всем въезжающим требуется предварительное разрешение от ближайшего дипломатического представительства Лаоса не менее чем за семь дней до прибытия. Утвержденные иностранные путешественники, такие как дипломаты, официальные лица, основные работники, технические эксперты и туристы из мест с низкой активностью COVID-19, могут въезжать в Лаос. Участники должны предъявить отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные в течение 72 часов до поездки. Кроме того, прибывшие будут проходить платное тестирование при въезде и 14-дневный карантин в специально отведенном учреждении. Ограничения на сухопутную границу сохраняются, за исключением грузового транспорта.

Международные границы остаются закрытыми для въезда иностранцев. Требования для въезда в Лаос:

Действительный сертификат о въезде (COA), выданный Министерством иностранных дел (обработка занимает 2-6 недель). Сертификаты COE действительны в течение как минимум 2 недель, если срок их действия истек на момент поездки, они должны быть выданы повторно.

Существующая многократная виза или временная виза, полученная в ближайшем посольстве или консульстве Лаоса (вы платите только после того, как благополучно прибудете в Лаос).

Подтвержденное бронирование отеля для карантина и встреча в аэропорту Вьентьяна или на международной сухопутной границе.

Обязательная страховка Covid на 14 дней / 100$.

Отрицательный ПЦР-тест на Covid подтвердился не более чем за 72 часа до вашего последнего рейса в Лаос.

Процедуры COVID-19 в Лаосе.<br />Путешественники могут рассчитывать на соблюдение стандартных мер гигиены COVID-19, таких как ношение масок в общественных местах, в транспортных средствах и частая дезинфекция рук. Мы внедрили процедуру безопасности COVID-19 для персонала, гидов и водителей, которые будут носить маски, а отели будут практиковать бесконтактную регистрацию.