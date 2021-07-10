CAMBODIA COVID INSURANCE

Обновление April 22nd, 2022

UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

Камбоджа — безопасное и теплое туристическое направление

Министерство туризма Королевства Камбоджа имеет большую честь и рада сообщить туристическим ассоциациям, частному сектору и международным путешественникам, что «Камбоджа является безопасным и теплым туристическим направлением» и была вновь открыта для вакцинированных путешественников без карантина; Кроме того, Королевское правительство Камбоджи официально приняло решение возобновить выдачу визы по прибытии, отменив требование об отрицательном 72-часовом сертификате о результатах ПЦР-теста на COVID-19 до прибытия в Камбоджу и отменив требование о проведении экспресс-теста на антиген по прибытии в Камбоджу. прибытие всех полностью вакцинированных национальных и международных путешественников, прибывающих в Камбоджу воздушным, наземным и морским транспортом, началось с 17 марта 2022 года. Устранение ненужных барьеров и эффективное управление привели к увеличению числа внутренних и иностранных туристов в первые два месяца 2022 года. прямые рейсы в Камбоджу также значительно увеличились.

Королевское правительство Камбоджи под мудрым руководством Самдека Акка Моха Сена Падей Техо ХУН СЕН, премьер-министра, с большим успехом запустило общенациональную кампанию по вакцинации против COVID-19, и по состоянию на 22 марта 2022 г. всего 16 миллионов человек. В то же время Министерство туризма в сотрудничестве с Министерством здравоохранения выпустило «Меры безопасности туризма» наряду со строгим соблюдением «Правил безопасности - 3 НУЖНО и 3 НЕТ» и «Стандартных операционных процедур». (СОП)» для деловых и всех видов туристических услуг.

Министерство туризма приглашает всех иностранных туристов посетить «Туристические направления Камбоджи — безопасные и теплые», участвуя в реализации «3 правильных и 3 НЕТ» и призывает туристические ассоциации, частный сектор и соответствующие учреждения к совместному продвижению. нашего безопасного и теплого направления, создавая новые туристические пакеты и укрепляя тесное сотрудничество и сетевое сотрудничество с местными и международными партнерами, чтобы привлечь больше иностранных посетителей в «Камбоджу - Королевство чудес, безопасности и тепла».