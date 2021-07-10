CAMBODIA COVID INSURANCE

REQUIRED TO ENTER CAMBODIA
Обновление April 22nd, 2022

Для въезда в Камбоджу рекомендуется страховка, но на данный момент она НЕ требуется.

Все следующие политики могут быть использованы для поездки в Камбоджу.

UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

30 ДЕНЬ ПОКРЫТИЕ
Insurance Company NamePackage PriceDays CoveredCoverage Amount
WorldTrips฿1,31230 Days$50K USD
SafetyWing฿1,43230 Days$100K USD
ACS฿2,29130 Days$100K USD
LUMA฿2,67130 Days$50K USD

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.

Камбоджа — безопасное и теплое туристическое направление

Министерство туризма Королевства Камбоджа имеет большую честь и рада сообщить туристическим ассоциациям, частному сектору и международным путешественникам, что «Камбоджа является безопасным и теплым туристическим направлением» и была вновь открыта для вакцинированных путешественников без карантина; Кроме того, Королевское правительство Камбоджи официально приняло решение возобновить выдачу визы по прибытии, отменив требование об отрицательном 72-часовом сертификате о результатах ПЦР-теста на COVID-19 до прибытия в Камбоджу и отменив требование о проведении экспресс-теста на антиген по прибытии в Камбоджу. прибытие всех полностью вакцинированных национальных и международных путешественников, прибывающих в Камбоджу воздушным, наземным и морским транспортом, началось с 17 марта 2022 года. Устранение ненужных барьеров и эффективное управление привели к увеличению числа внутренних и иностранных туристов в первые два месяца 2022 года. прямые рейсы в Камбоджу также значительно увеличились.

Королевское правительство Камбоджи под мудрым руководством Самдека Акка Моха Сена Падей Техо ХУН СЕН, премьер-министра, с большим успехом запустило общенациональную кампанию по вакцинации против COVID-19, и по состоянию на 22 марта 2022 г. всего 16 миллионов человек. В то же время Министерство туризма в сотрудничестве с Министерством здравоохранения выпустило «Меры безопасности туризма» наряду со строгим соблюдением «Правил безопасности - 3 НУЖНО и 3 НЕТ» и «Стандартных операционных процедур». (СОП)» для деловых и всех видов туристических услуг.

Министерство туризма приглашает всех иностранных туристов посетить «Туристические направления Камбоджи — безопасные и теплые», участвуя в реализации «3 правильных и 3 НЕТ» и призывает туристические ассоциации, частный сектор и соответствующие учреждения к совместному продвижению. нашего безопасного и теплого направления, создавая новые туристические пакеты и укрепляя тесное сотрудничество и сетевое сотрудничество с местными и международными партнерами, чтобы привлечь больше иностранных посетителей в «Камбоджу - Королевство чудес, безопасности и тепла».

Cambodia Covid Insurance FAQ

What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Cambodia?

There is no longer any insurance requirements when travelling to Cambodia.

Do Thai Citizens need Covid-19 insurance to enter Cambodia?

COVID-19 insurance is not required for Cambodiaan citizens.

What is the cheapest COVID-19 insurance for the Cambodia?

В настоящее время самая дешевая страховка от COVID-19 для поездки в Камбоджу — это WorldTrips .

Сравнение других страховок Covid

 
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TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
Special Tourist Visa (STV)
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