CAMBODIA COVID INSURANCE

Для въезда в Камбоджу рекомендуется страховка, но на данный момент она НЕ требуется.
Все следующие политики могут быть использованы для поездки в Камбоджу.
UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|WorldTrips
|฿1,312
|30 Days
|$50K USD
|SafetyWing
|฿1,432
|30 Days
|$100K USD
|ACS
|฿2,291
|30 Days
|$100K USD
|LUMA
|฿2,671
|30 Days
|$50K USD
Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)
* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.
Камбоджа — безопасное и теплое туристическое направление
Министерство туризма Королевства Камбоджа имеет большую честь и рада сообщить туристическим ассоциациям, частному сектору и международным путешественникам, что «Камбоджа является безопасным и теплым туристическим направлением» и была вновь открыта для вакцинированных путешественников без карантина; Кроме того, Королевское правительство Камбоджи официально приняло решение возобновить выдачу визы по прибытии, отменив требование об отрицательном 72-часовом сертификате о результатах ПЦР-теста на COVID-19 до прибытия в Камбоджу и отменив требование о проведении экспресс-теста на антиген по прибытии в Камбоджу. прибытие всех полностью вакцинированных национальных и международных путешественников, прибывающих в Камбоджу воздушным, наземным и морским транспортом, началось с 17 марта 2022 года. Устранение ненужных барьеров и эффективное управление привели к увеличению числа внутренних и иностранных туристов в первые два месяца 2022 года. прямые рейсы в Камбоджу также значительно увеличились.
Королевское правительство Камбоджи под мудрым руководством Самдека Акка Моха Сена Падей Техо ХУН СЕН, премьер-министра, с большим успехом запустило общенациональную кампанию по вакцинации против COVID-19, и по состоянию на 22 марта 2022 г. всего 16 миллионов человек. В то же время Министерство туризма в сотрудничестве с Министерством здравоохранения выпустило «Меры безопасности туризма» наряду со строгим соблюдением «Правил безопасности - 3 НУЖНО и 3 НЕТ» и «Стандартных операционных процедур». (СОП)» для деловых и всех видов туристических услуг.
Министерство туризма приглашает всех иностранных туристов посетить «Туристические направления Камбоджи — безопасные и теплые», участвуя в реализации «3 правильных и 3 НЕТ» и призывает туристические ассоциации, частный сектор и соответствующие учреждения к совместному продвижению. нашего безопасного и теплого направления, создавая новые туристические пакеты и укрепляя тесное сотрудничество и сетевое сотрудничество с местными и международными партнерами, чтобы привлечь больше иностранных посетителей в «Камбоджу - Королевство чудес, безопасности и тепла».
There is no longer any insurance requirements when travelling to Cambodia.
COVID-19 insurance is not required for Cambodiaan citizens.