INDONESIA COVID INSURANCE

Обновление April 22nd, 2022

Иностранные путешественники должны приобрести медицинскую страховку от COVID-19 на сумму не менее 25 000 долларов США.

UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

8 марта 2022 г. Целевая группа по обращению с COVID-19 выпустила Циркуляр № 12 от 2022 г. о медицинских протоколах для международных поездок во время пандемии COVID-19.

Циркуляр вступает в силу с 8 марта 2022 года до дальнейшего уведомления. С выпуском этого циркуляра циркуляр № 9 от 2022 года о медицинских протоколах для международных поездок во время пандемии COVID-19 отменяется и объявляется недействительным, говорится в циркуляре.

Предысторией выпуска Циркуляра является развитие ситуации с COVID-19 в ряде стран мира и результаты межотраслевой оценки. Циркуляр направлен на корректировку механизма контроля за международными поездками. Одним из правовых оснований для настоящего Циркуляра является решение Ограниченного заседания Кабинета министров от 7 марта 2022 года.

Циркуляр направлен на внедрение медицинских протоколов для международных путешественников во время пандемии COVID-19 и сдерживание роста передачи COVID-19, говорится в Циркуляре.

Положения медицинского протокола, изложенные в Циркуляре, заключаются в следующем:

1. Международные путешественники могут въезжать на территорию Индонезии через следующие пункты въезда:

Аэропорты: аэропорт Сукарно Хатта, Бантен; Аэропорт Джуанды, Восточная Ява; аэропорт Нгурах-Рай, Бали; Аэропорт Ханг Надим и аэропорт Раджа Хаджи Фисабилиллах, острова Риау; Аэропорт Сэм Ратуланги, Северный Сулавеси; и аэропорт Зайнуддина Абдула Маджида, Западная Нуса-Тенгара. Морские порты: порт Танджунг Беноа, Бали; порт Батам, порт Танджунг-Пинанг и порт Бинтан, острова Риау; и порт Нунукан, Северный Калимантан. Пограничные посты: пограничные посты Арук и пограничный пост Энтиконг, пограничный пост Западный Калимантан и Мотаайн, пограничный пост Восточная Нуса-Тенггара.

2. Международным путешественникам разрешается въезжать в Индонезию при соблюдении строгих медицинских протоколов, установленных правительством.

3. Иностранные граждане могут въезжать на территорию Индонезии при соблюдении следующих условий:

Соблюдение положений Постановления министра юстиции и прав человека № 34 от 2021 года о выдаче иммиграционных виз и разрешений на пребывание в период COVID-19 и восстановления национальной экономики; Соблюдение схемы (двустороннего) соглашения, включая Соглашение о проездном коридоре (TCA); и/или получение особого рассмотрения/разрешения министерствами/учреждениями в письменной форме.

4. Требования для въезда на территорию Индонезии через пункты въезда следующие:

международные путешественники должны соблюдать медицинские протоколы, выданные правительством; иностранные путешественники должны предъявить карту/сертификат на вторую дозу вакцины против COVID-19, полученную не менее чем за четырнадцать дней до вылета, при соблюдении следующих условий: Граждане Индонезии, не получившие вакцину, должны пройти вакцинацию в карантинных учреждениях или учреждениях по мониторингу здоровья по прибытии в Индонезию после повторного исследования ОТ-ПЦР с отрицательными результатами; иностранцы, не получившие вакцину, должны пройти вакцинацию в карантинных учреждениях или учреждениях мониторинга здоровья по прибытии в Индонезию после повторного исследования ОТ-ПЦР с отрицательными результатами при следующих условиях: в возрасте от 12 до 17 лет; обладатели дипломатических видов на жительство и официальных видов на жительство; и/или держатели карты разрешения на ограниченное пребывание (КИТАС) и карты постоянного вида на жительство (КИТАП). иностранцы, которые уже находятся в Индонезии и намереваются путешествовать как внутри страны, так и за границу, должны пройти вакцинацию в рамках программы или схемы взаимного сотрудничества в соответствии с положениями законов и правил; карта/сертификат второй дозы вакцины COVID-19 должна быть на английском языке и на языке страны происхождения; требование о предъявлении карты/сертификата COVID-19, как указано в букве b, не распространяется на: иностранцы, имеющие дипломатические визы и служебные визы, связанные с официальными/государственными визитами иностранных должностных лиц на уровне министров и выше, и иностранцы, въезжающие в Индонезию в соответствии со схемой TCA, в соответствии с принципом взаимности, но при этом соблюдая строгие медицинские протоколы; иностранцы, которые не прошли вакцинацию и намереваются совершить внутреннюю поездку в качестве транзита для международных рейсов, при условии, что они не покидают территорию аэропорта во время транзита перед международными рейсами, при соблюдении следующих требований: наличие разрешения, выданного местным Управлением здравоохранения порта (KKP), на выполнение внутренних поездок в качестве транзита для рейсов в районы за пределами территории Индонезии; а также предъявление авиабилета в регионы за пределами Индонезии для прямого транзита из города вылета в международный аэропорт на территории Индонезии с конечным пунктом прибытия в другой стране. международные путешественники до 18 лет; а также иностранные путешественники с особыми состояниями здоровья или сопутствующими заболеваниями, препятствующими вакцинации, с требованием приложить справку от врача из государственной больницы страны происхождения о том, что соответствующее лицо не получило и / или не может получить вакцину против COVID-19. . международные путешественники должны предъявить отрицательный результат теста ОТ-ПЦР в стране/регионе происхождения, при этом тест должен быть сделан не позднее, чем за 2 дня до вылета. Результат необходимо предъявить во время медосмотра или приложить к электронной ВАК; иностранные путешественники должны предъявить подтверждение оплаты за бронирование карантинных помещений или средств наблюдения за состоянием здоровья у поставщиков в случае, если иностранные путешественники проходят централизованный карантин и наблюдение за состоянием здоровья за свой счет; иностранные путешественники должны пройти повторные тесты ОТ-ПЦР, а также карантин или централизованное медицинское наблюдение по прибытии при соблюдении следующих условий; пройти карантин на 7 дней для международных путешественников, получивших первую дозу вакцины; пройти наблюдение за состоянием здоровья в течение 1 дня для международных путешественников, получивших вторую или третью дозу вакцины; или для международных путешественников в возрасте до 18 лет или младше 18 лет и нуждающихся в особой защите, продолжительность карантина или наблюдения за состоянием здоровья должны соответствовать положениям, налагаемым на их родителей или опекунов/попутчиков. положения о карантине и мониторинге здоровья, указанные в пункте f, должны выполняться при следующих условиях: граждане Индонезии, а именно индонезийские рабочие-мигранты; студенты, окончившие обучение за границей; государственные служащие, возвращающиеся из зарубежных командировок; или представители Индонезии на международных конкурсах или фестивалях должны пройти карантин или централизованное наблюдение за состоянием здоровья за счет правительства в соответствии с Указом главы Целевой группы по обращению с COVID-19 в карантинных учреждениях и обязательной ОТ-ПЦР для граждан Индонезии, путешествующих за границу; Граждане Индонезии, не подпадающие под критерии, указанные в пункте i, должны пройти карантин или медицинское наблюдение в карантинных учреждениях или централизованных медицинских учреждениях за свой счет; а также иностранные выезжающие за границу, а именно иностранные дипломаты, не являющиеся главой иностранного представительства и семьей главы иностранного представительства, должны за свой счет проходить карантин или медицинское наблюдение в карантинных учреждениях или пунктах централизованного медицинского наблюдения. карантинные учреждения или учреждения по мониторингу здоровья должны получить рекомендацию от Целевой группы по обращению с COVID-19, соблюдать условия, установленные Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов (PHRI) в отношении чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости (CHSE), получить COVID -19 справка о состоянии здоровья, выданная министерством, отвечающим за вопросы здравоохранения, для учреждений, расположенных в Джакарте и прилегающих районах, или справка о состоянии здоровья на COVID-19, выданная провинциальным управлением по вопросам здравоохранения в регионах; в случае, если повторный тест ОТ-ПЦР, как указано в пункте f, показывает положительный результат, последующие меры будут проводиться при следующих условиях: в случае, если у путешественника нет симптомов или проявляются легкие симптомы, изоляция или лечение должны проводиться в изоляторах в гостиницах или в централизованных изоляторах, определенных Правительством; или в случае, если у путешественника проявляются умеренные или тяжелые симптомы и / или неконтролируемые сопутствующие заболевания, изоляция или лечение должны проводиться в специализированных больницах COVID-19; а также расходы на изоляцию/лечение иностранцев несет путешественник, а расходы на индонезийских граждан несет правительство. в случае, если иностранный путешественник не может позволить себе оплатить карантин или наблюдение за состоянием здоровья и/или лечение в больницах, ответственность должны нести спонсоры или министерства/агентства/государственные предприятия, дающие рекомендацию о разрешении на въезд для иностранного путешественника. ; иностранные путешественники должны пройти второй тест ОТ-ПЦР: на 6-й день карантина для иностранных туристов, находящихся на карантине продолжительностью 7 дней; или на 3-й день по прибытии на территорию Индонезии, для иностранных туристов, проходящих диспансеризацию продолжительностью 1 день. в случае, если второй тест ОТ-ПЦР, как указано в букве k, показывает отрицательный результат, гражданам Индонезии/иностранным путешественникам разрешается продолжить свое путешествие, и им рекомендуется проводить независимый медицинский мониторинг симптомов COVID-19 в течение четырнадцати дней. и соблюдать санитарные протоколы; в случае, если повторный тест ОТ-ПЦР, указанный в пункте k, показывает положительный результат, последующие меры будут осуществляться со следующими положениями: в случае, если у путешественника нет симптомов или проявляются легкие симптомы, изоляция или лечение должны проводиться в изоляторах в гостиницах или в централизованных изоляторах, определенных Правительством; или в случае, если у путешественника проявляются умеренные или тяжелые симптомы и / или неконтролируемые сопутствующие заболевания, изоляция или лечение должны проводиться в специализированных больницах COVID-19; а также расходы на изоляцию/лечение иностранцев несет путешественник, а расходы на изоляцию/лечение гражданина Индонезии несет правительство. путешественники могут подать письменный запрос на другой тест ОТ-ПЦР после прохождения теста ОТ-ПЦР, как указано в пунктах f и k, при этом расходы на тест несет путешественник; тест ОТ-ПЦР, указанный в пункте n, проводится одновременно Управлением здравоохранения порта (KKP) в двух лабораториях, предназначенных для сравнительного исследования S-Gene Target Failure (SGTF) и сравнительного исследования результатов ОТ-ПЦР, а именно Health Агентство исследований и разработок (Balitbangkes), центральный госпиталь Cipto Mangunkusumo (RSCM), центральный армейский госпиталь Gatot Soebroto (RSPAD), госпиталь Bhayangkara Raden Said Sukanto (госпиталь Polri) или другие государственные лаборатории (инженерный центр охраны окружающей среды, региональная лаборатория здравоохранения или другие государственные специализированные лаборатории); Управление здравоохранения портов в международных аэропортах и морских портах должно предоставлять средства для международных путешественников, которым требуется неотложная медицинская помощь по прибытии в Индонезию в соответствии с положениями законов и правил; Министерства/ведомства/региональные правительства, которые управляют функциями, связанными с международными путешественниками, должны принять меры в соответствии с Циркуляром, издав Положения в соответствии с положениями законов и правил; а также Правила, упомянутые в пункте q, составляют неотъемлемую часть Циркуляра.

5. Международные путешественники, въезжающие на территорию Индонезии через пункт въезда Зайнуддина Абдула Маджида, должны следовать положениям механизма системы пузырей, регламентируемого Циркуляром Целевой группы по COVID-19 о протоколах здравоохранения системы пузырей для MotoGP 2022 года в Мандалике во время COVID-19.

6. Международные путешественники, въезжающие на территорию Индонезии через пункты въезда в районах Бали, Батам и Бинтан, а именно аэропорт Нгурах-Рай, аэропорт Ханг Надим, аэропорт Раджа Хаджи Фисабилиллах, порт Танджунг Беноа, порт Батам, порт Танджунг Пинанг и порт Бинтан, должны следовать положения, изложенные в Циркуляре Целевой группы по COVID-19 о медицинских протоколах для международных путешественников, прибывающих на Бали, Батам и Бинтан во время пандемии COVID-19.

7. Освобождение в виде освобождения от обязательного карантина или медицинского наблюдения может быть предоставлено гражданам Индонезии при неотложных обстоятельствах (таких как: наличие опасного для жизни состояния здоровья, наличие состояния здоровья, требующего специального лечения, или наличие умершей нуклеарной семьи ) после показа отрицательного результата повторного теста ОТ-ПЦР по прибытии в пункт въезда в зарубежную поездку.

8. Иностранцы со статусом главы иностранного представительства, служащие в Индонезии, и члены их семей могут быть освобождены от введения карантина или централизованного медицинского наблюдения на срок, указанный в пункте 4.f. в виде самоизоляции или самоконтроля в индивидуальном порядке.

9. Освобождение в виде освобождения от обязательного карантина или медицинского наблюдения по пузырьковой системе и (или) по строгому санитарному протоколу может быть предоставлено иностранцам, отвечающим следующим критериям:

обладатели дипломатических и служебных виз; иностранные должностные лица на уровне министров и выше и их окружение, совершающие официальные/государственные визиты; турагенты, въезжающие в Индонезию по схеме TCA; делегаты стран-членов G20; а также уважаемые и уважаемые лица.

10. Заявление об освобождении от карантина или независимого медицинского наблюдения, как указано в пункте 8, и об освобождении от обязательного карантина или медицинского наблюдения, как указано в пункте 9, должно быть подано не менее чем за семь дней до прибытия в Индонезию в Национальная рабочая группа по борьбе с COVID-19 и может предоставляться выборочно, на индивидуальной основе и с ограниченной квотой на основании соглашения между Целевой группой по борьбе с COVID-19, Координационным министерством морских дел и инвестиций и Министерством здравоохранения.

11. Заявки на освобождение в виде освобождения от обязательного карантина или медицинского наблюдения для граждан Индонезии с неотложными обстоятельствами, указанными в пункте 7, должны быть поданы не менее чем за три дня до прибытия в Индонезию в Национальную целевую группу по обращению с COVID-19. и может предоставляться выборочно, на индивидуальной основе и с ограниченной квотой на основании соглашения между Целевой группой по борьбе с COVID-19, Координационным министерством морских дел и инвестиций и Министерством здравоохранения.

12. Осуществление самокарантина или самоконтроля, как указано в пункте 8, должно осуществляться при следующих условиях:

Наличие отдельной спальни и ванной комнаты для каждого международного путешественника; Сведение к минимуму контактов во время раздачи пищи или приема пищи; Отсутствие физического контакта с другими путешественниками, проводящими карантин или мониторинг здоровья, или другими лицами; наличие наблюдателей за карантином или сотрудников по санитарному надзору, которые обязаны ежедневно отчитываться о карантинном надзоре или мониторинге здоровья перед должностными лицами Управления здравоохранения порта на своей территории; а также проведение второго теста ОТ-ПЦР и сообщение результатов теста ОТ-ПЦР должностным лицам Управления здравоохранения порта в их районе при следующих условиях:

на 6-й день карантина для иностранных туристов, находящихся на карантине продолжительностью 7 дней; или на 3-й день по прибытии на территорию Индонезии, для иностранных туристов, проходящих диспансеризацию продолжительностью 1 день.

13. Что касается представления для самокарантина или самоконтроля, как указано в пункте 8, иностранные путешественники должны приложить доказательства выполнения требований карантина или независимого мониторинга здоровья в виде отдельных спален и ванных комнат для каждого человека, а также документы. которые включают личность инспектора по карантину или сотрудника по контролю за состоянием здоровья, подтвержденную Министерством здравоохранения cq Управлением здравоохранения порта.

14. Строгие медицинские протоколы, указанные в пункте 4, включают следующие условия:

использование трехслойной тканевой маски или медицинской маски, закрывающей нос, рот и подбородок; регулярная смена масок каждые четыре часа и утилизация использованных масок в предусмотренных помещениях; регулярно мыть руки водой с мылом или дезинфицирующим средством для рук, особенно после прикосновения к предметам, к которым прикасались другие люди; соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей и избегать скопления людей; не разговаривать по телефону или лично на протяжении всей поездки, используя общественный транспорт: наземный, железнодорожный, морской, речной, озерный, паромный и воздушный; а также не принимать пищу и питье во время полета менее двух часов, за исключением лиц, которые обязаны принять неотложные лекарства.

15. Международные путешественники должны использовать приложение PeduliLindungi в качестве условия выезда за границу для въезда на территорию Индонезии.

16. Каждый оператор транспортного средства в пункте въезда за границу должен использовать приложение PeduliLindungi.

17. Мониторинг для карантина грузовых судов и экипажей должен осуществляться в соответствии с конкретными и техническими мероприятиями, установленными Министерством здравоохранения, с контролем, проводимым органами здравоохранения порта для каждого пункта входа.

18. Международные путешественники, путешествующие с целью туризма, могут въезжать на территорию Индонезии при условии, что они предъявят карту или сертификат вакцины против COVID-19 и отрицательный результат теста ОТ-ПЦР, как указано в пункте 4.b. и 4.г. и должен показать:

краткосрочная виза или другие разрешения на въезд в соответствии с положениями законов и правил (положение применяется к иностранцам); подтверждение владения медицинской страховкой с минимальной стоимостью покрытия, эквивалентной 25 000 долларов США, которая включает финансирование для лечения COVID-19 (положение распространяется на иностранцев); а также доказательство подтверждения бронирования и оплаты средств размещения от поставщиков (положение распространяется на граждан Индонезии).

Циркуляр также предусматривает следующие меры мониторинга, контроля и оценки:

1. Региональная целевая группа по борьбе с COVID-19 при содействии органов управления общественным транспортом должна контролировать мобильность людей и обеспечивать безопасность общественного транспорта во время пандемии COVID-19 путем создания интегрированного поста охраны;

2. Органы власти, учреждения и операторы общественного транспорта обязаны осуществлять контроль за работой общественного транспорта;

3. Министерства/агентства, Национальные силы обороны Индонезии (TNI), Национальная полиция Индонезии (Polri) и региональные правительства имеют право останавливать и/или предотвращать мобильность людей на основании Циркуляра, который соответствует и не нарушает положения законов и правил;

4. Министерства/агентства, TNI, Polri при содействии Целевой группы по обработке COVID-19 в аэропорту и морском порту c.q. Медицинские портовые власти в международных аэропортах и морских портах должны проводить регулярный мониторинг для обеспечения соблюдения санитарных протоколов и карантина, а также контролировать меры самоконтроля с помощью телефонных средств, видеозвонков и наземного мониторинга во время пандемии COVID-19; а также

5. Уполномоченные органы (министерства/агентства, TNI, Polri и региональные правительства) должны обеспечивать соблюдение санитарных протоколов COVID-19 и правоприменение в соответствии с положениями законов и нормативных актов. (ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО COVID-19 / ООН) (РИ / МУР)