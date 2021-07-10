ЗАЩИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ COVID

Обновление April 23nd, 2022

ОБНОВИТЬ (April 23nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

Инструмент цен на страховку для быстрого определения цен на страховые полисы MSIG Covid.

* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

Соответствует ли страховая компания SafetyWing требованиям для въезда в Таиланд? Да, все страховые полисы SafetyWing COVID соответствуют въездным требованиям Таиланда.

Нужна ли гражданам Таиланда страховка от Covid-19 для въезда в Таиланд? Страхование от COVID-19 больше не требуется для граждан Таиланда.

Что означает время выполнения? Это означает, что он должен быть применен за столько дней до даты начала полиса.

Когда должно начинаться и заканчиваться страхование по плану? Политика должна начинаться не ранее даты прибытия. Он должен заканчиваться или после истечения срока действия визы, по которой вы въезжаете.

Какой страховой документ я должен использовать для подачи заявления на Thai Pass? Вам будет отправлено электронное письмо от SafetyWing, которое будет содержать одностраничный документ, который можно использовать для получения Thai Pass.

Какая самая дешевая страховка от COVID-19? FWD и MSIG . В настоящее время самая дешевая страховка от COVID-19, отвечающая требованиям для входа, — это WorldTrips

Какая лучшая страховка от COVID-19? В настоящее время мы рекомендуем AXA как лучшую страховку от COVID-19, соответствующую требованиям для входа.

Сколько времени нужно, чтобы получить мое страховое свидетельство? В большинстве случаев вы получите документ в течение 24 часов.