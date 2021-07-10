Страхование от COVID-19

ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Обновление April 23nd, 2022

ОБНОВИТЬ (April 23nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

Инструмент цен на страховку для быстрого определения цен на страховые полисы MSIG Covid.

30 ДЕНЬ ПОКРЫТИЕ
Insurance Company NamePackage PriceDays CoveredCoverage Amount
ACS฿2,29130 Days$100K USD

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.

* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.

ACS Covid Insurance FAQ

Соответствует ли страховщик ACS требованиям для въезда в Таиланд?

Да, все страховые полисы ACS COVID соответствуют въездным требованиям Таиланда.

Нужна ли гражданам Таиланда страховка от Covid-19 для въезда в Таиланд?

Страхование от COVID-19 больше не требуется для граждан Таиланда.

Что означает время выполнения?

Это означает, что он должен быть применен за столько дней до даты начала полиса.

Когда должно начинаться и заканчиваться страхование по плану?

Политика должна начинаться не ранее даты прибытия. Он должен заканчиваться или после истечения срока действия визы, по которой вы въезжаете.

Какой страховой документ я должен использовать для подачи заявления на Thai Pass?

Вам будет отправлено электронное письмо от ACS, содержащее одностраничный документ, который можно использовать для получения Thai Pass.

Какая самая дешевая страховка от COVID-19?

В настоящее время самая дешевая страховка от COVID-19, отвечающая требованиям для входа, — это WorldTrips , FWD и MSIG .

Какая лучшая страховка от COVID-19?

В настоящее время мы рекомендуем AXA как лучшую страховку от COVID-19, соответствующую требованиям для входа.

Сколько времени нужно, чтобы получить мое страховое свидетельство?

В большинстве случаев вы получите документ в течение 24 часов.

Потребуется ли страхование COVID-19 для системы Thailand Pass ?

В настоящее время ответ ДА.

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