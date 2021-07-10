PHILIPPINES COVID INSURANCE

Обновление April 22nd, 2022

Туристическая страховка для покрытия расходов на лечение Covid-19 от известных страховщиков с минимальным покрытием 35 000 долларов США на время их пребывания на Филиппинах.

Полностью вакцинированные путешественники больше не подлежат карантину в учреждении по прибытии. Путешественники должны предъявить доказательство вакцинации и отрицательные результаты ОТ-ПЦР теста, взятого в течение 48 часов, или отрицательного лабораторного теста на антиген, взятого в течение 24 часов после отъезда из страны происхождения. Путешественники также должны самостоятельно следить за симптомами в течение семи дней после прибытия, сообщая местным органам власти, если у них начинают проявляться симптомы COVID-19. Те же требования применяются к полностью вакцинированным путешественникам с действующими действующими визами.

Все следующие правила соответствуют требованиям для въезда на Филиппины.