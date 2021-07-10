PHILIPPINES COVID INSURANCE

Туристическая страховка для покрытия расходов на лечение Covid-19 от известных страховщиков с минимальным покрытием 35 000 долларов США на время их пребывания на Филиппинах.
Полностью вакцинированные путешественники больше не подлежат карантину в учреждении по прибытии. Путешественники должны предъявить доказательство вакцинации и отрицательные результаты ОТ-ПЦР теста, взятого в течение 48 часов, или отрицательного лабораторного теста на антиген, взятого в течение 24 часов после отъезда из страны происхождения. Путешественники также должны самостоятельно следить за симптомами в течение семи дней после прибытия, сообщая местным органам власти, если у них начинают проявляться симптомы COVID-19. Те же требования применяются к полностью вакцинированным путешественникам с действующими действующими визами.
Все следующие правила соответствуют требованиям для въезда на Филиппины.
UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|WorldTrips
|฿1,312
|30 Days
|$50K USD
|SafetyWing
|฿1,432
|30 Days
|$100K USD
|LUMA
|฿2,170
|30 Days
|$35K USD
|ACS
|฿2,291
|30 Days
|$100K USD
Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)
* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.
Прибытие (иностранные граждане)право на въезд в РН без визы, не подпадающее под действие привилегии Баликбаян (в соответствии с Законом Республики № 9174)
Полностью вакцинирован
Не привит, частично привит, прививочный статус не может быть подтвержден
Yes, because they are all over 35,000 USD of coverage.
Политика должна начинаться не ранее даты прибытия. Он должен заканчиваться или после истечения срока действия визы, по которой вы въезжаете.
Страховой пакет должен покрывать весь срок пребывания въездной визы. Однако, если у вас обратный рейс до даты окончания срока действия визы, на которую вы въезжаете, вы можете использовать эту дату в качестве даты окончания срока действия вашей страховки.
COVID-19 insurance is not required for Philippine citizens.