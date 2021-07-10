PHILIPPINES COVID INSURANCE

REQUIRED TO ENTER PHILIPPINES
Обновление April 22nd, 2022

Туристическая страховка для покрытия расходов на лечение Covid-19 от известных страховщиков с минимальным покрытием 35 000 долларов США на время их пребывания на Филиппинах.

Полностью вакцинированные путешественники больше не подлежат карантину в учреждении по прибытии. Путешественники должны предъявить доказательство вакцинации и отрицательные результаты ОТ-ПЦР теста, взятого в течение 48 часов, или отрицательного лабораторного теста на антиген, взятого в течение 24 часов после отъезда из страны происхождения. Путешественники также должны самостоятельно следить за симптомами в течение семи дней после прибытия, сообщая местным органам власти, если у них начинают проявляться симптомы COVID-19. Те же требования применяются к полностью вакцинированным путешественникам с действующими действующими визами.

Все следующие правила соответствуют требованиям для въезда на Филиппины.

UPDATE (April 22nd) С 1 мая минимальная сумма страховки будет снижена до 10 000 долларов США.

30 ДЕНЬ ПОКРЫТИЕ
Insurance Company NamePackage PriceDays CoveredCoverage Amount
WorldTrips฿1,31230 Days$50K USD
SafetyWing฿1,43230 Days$100K USD
LUMA฿2,17030 Days$35K USD
ACS฿2,29130 Days$100K USD

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.

Прибытие (иностранные граждане)право на въезд в РН без визы, не подпадающее под действие привилегии Баликбаян (в соответствии с Законом Республики № 9174)

Полностью вакцинирован

  • Один медицинский пропуск
  • Отрицательный результат теста ОТ-ПЦР в течение 48 часов или отрицательный результат лабораторного теста на антиген в течение 24 часов до отъезда из страны происхождения
  • Самоконтроль любых признаков или симптомов до 7-го дня после прибытия
  • Доказательство вакцинации
  • Туристическая или медицинская страховка с лечением от COVID-19 и минимальным покрытием в размере 35 000 долларов США. Представленный страховой полис должен отражать минимальное покрытие.
  • Паспорт должен быть действителен в течение не менее шести (6) месяцев на момент прибытия на Филиппины.
  • Действительные обратные билеты в первоначальный порт отправления или следующий порт назначения в течение не более 30 дней с даты прибытия на Филиппины.
  • Гражданам Бразилии и Израиля разрешено пребывать на срок, не превышающий 59 дней.
  • Владельцы паспортов специального административного района Гонконг или САР Макао имеют право находиться в стране на срок, не превышающий четырнадцать (14) дней.
  • Гражданам Украины может быть разрешен въезд без визы, и они не обязаны предъявлять туристическую страховку, обратный билет и не обязаны соблюдать (6)-месячный срок действия паспорта на момент прибытия на Филиппины.

Не привит, частично привит, прививочный статус не может быть подтвержден

  • Запрещен въезд на Филиппины.

Philippines Covid Insurance FAQ

Do these policies meet the entry requirements?

Yes, because they are all over 35,000 USD of coverage.

Когда должно начинаться и заканчиваться страхование по плану?

Политика должна начинаться не ранее даты прибытия. Он должен заканчиваться или после истечения срока действия визы, по которой вы въезжаете.

What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Philippines?

Страховой пакет должен покрывать весь срок пребывания въездной визы. Однако, если у вас обратный рейс до даты окончания срока действия визы, на которую вы въезжаете, вы можете использовать эту дату в качестве даты окончания срока действия вашей страховки.

Do Thai Citizens need Covid-19 insurance to enter Philippines?

COVID-19 insurance is not required for Philippine citizens.

What is the cheapest COVID-19 insurance for the Philippines?

В настоящее время самая дешевая страховка от COVID-19, отвечающая требованиям для въезда на Филиппины, — это WorldTrips .

Сравнение других страховок Covid

 
TAT
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TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
Special Tourist Visa (STV)
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