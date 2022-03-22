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プーケットのミリオネアズロウに位置するツインパームスプーケットホテルは、ブティックの豪華さとリラックスできる静けさの完璧な融合です。このリゾートには、97室の明るく広々とした客室とスイートがあり、すべて中央のプールエリアに面しており、プールに直接アクセスできるものもあります。設備の整ったモダンなジムを訪れ、豊富な種類の本を揃えた図書館で静かな時間を過ごしてください。美味しいワインとスモークサーモンを使ったサンデーブランチは、まさに伝説的です。スリンビーチは、タイで最初のゴルフコースであった公園を挟んでわずか175メートルのところにあります。この素晴らしいホテルは、提供されるすべての設備と設備とともに、ツインパームスプーケットホテルをこの地域への訪問者にとって正しい選択にしています。