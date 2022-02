Tinidee Golf Resort Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот 4-звездочный отель предлагает уникальные номера, расположенные среди потрясающих пейзажей поля для гольфа Loch Palm, все они отражают уникальное тайское очарование. Отель Tinidee Golf Resort Phuket (сертифицированный SHA) находится в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и в 15 минутах от популярного района Патонг. Он подходит для любых целей. Гости могут поиграть в гольф, посетить множество развлекательных центров или дизайнерских торговых бутиков, а также опробовать множество закусочных в различных ресторанах Патонга. Во всех номерах есть собственный балкон, где гости могут расслабиться и насладиться солнцем и достопримечательностями города. Они также обставлены в современном стиле и оснащены современными удобствами, такими как услуги прачечной, трансфер от / до аэропорта и экскурсии. Tinidee Golf Resort Phuket (сертифицированный SHA) гарантирует максимальное удовольствие, удобство и незабываемые воспоминания.

