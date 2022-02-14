Tinidee Golf Resort Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот 4-звездочный отель предлагает уникальные номера, расположенные среди потрясающих пейзажей поля для гольфа Loch Palm, все они отражают уникальное тайское очарование. Отель Tinidee Golf Resort Phuket (сертифицированный SHA) находится в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и в 15 минутах от популярного района Патонг. Он подходит для любых целей. Гости могут поиграть в гольф, посетить множество развлекательных центров или дизайнерских торговых бутиков, а также опробовать множество закусочных в различных ресторанах Патонга. Во всех номерах есть собственный балкон, где гости могут расслабиться и насладиться солнцем и достопримечательностями города. Они также обставлены в современном стиле и оснащены современными удобствами, такими как услуги прачечной, трансфер от / до аэропорта и экскурсии. Tinidee Golf Resort Phuket (сертифицированный SHA) гарантирует максимальное удовольствие, удобство и незабываемые воспоминания.