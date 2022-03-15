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Journey Hub Hotel-Phuket, расположенный в районе Патонг, это популярный выбор среди путешественников. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Journey Hub Hotel-Phuket предлагает своим гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги. В отеле 198 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть телевизор с плоским экраном, ковровое покрытие, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе и бесплатный чай. Удобства для отдыха включают открытый бассейн. Journey Hub Hotel-Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.