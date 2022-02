Tinidee Golf Resort Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Dieses 4-Sterne-Hotel bietet eine unverwechselbare Unterkunft in der atemberaubenden Landschaft des Loch Palm Golf Course, die alle den einzigartigen thailändischen Charme widerspiegelt. Das Tinidee Golf Resort Phuket (SHA-zertifiziert) liegt 20 Minuten vom internationalen Flughafen Phuket und 15 Minuten vom beliebten Stadtteil Patong entfernt und eignet sich für alle Reisezwecke. Die Gäste können eine Partie Golf spielen, unzählige Unterhaltungszentren oder Designer-Einkaufsboutiquen besuchen und eine Vielzahl von Restaurants in einer Vielzahl von Restaurants in Patong ausprobieren. Alle Zimmer verfügen über einen eigenen Balkon, auf dem sich die Gäste entspannen und die Sonne und die Sehenswürdigkeiten der Stadt genießen können. Sie sind auch mit zeitgemäßem Dekor sowie modernen Einrichtungen wie Wäscheservice, Flughafentransfer und Touren ausgestattet. Das Tinidee Golf Resort Phuket (SHA-zertifiziert) garantiert maximales Vergnügen, Komfort und unvergessliche Erinnerungen.

