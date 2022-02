Tinidee Golf Resort Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Cet établissement 4 étoiles propose un hébergement distinctif réparti sur le magnifique paysage du parcours de golf Loch Palm, reflétant le charme unique de la Thaïlande. Situé à 20 minutes de l'aéroport international de Phuket et à 15 minutes du quartier populaire de Patong, le Tinidee Golf Resort Phuket (certifié SHA) convient à tous les types de voyage. Les clients peuvent faire une partie de golf, visiter une myriade de centres de divertissement ou de boutiques de créateurs et essayer une multitude de restaurants dans une variété de lieux de restauration à Patong. Toutes les chambres sont dotées de leur propre balcon où vous pourrez vous détendre et profiter du soleil et des vues de la ville. Elles sont également meublées avec un décor contemporain ainsi que des équipements modernes tels qu'un service de blanchisserie, un transfert aéroport et des visites. Le Tinidee Golf Resort Phuket (certifié SHA) assure un maximum de plaisir, de commodité et des souvenirs inoubliables.

