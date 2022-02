Отель The Par Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 13 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель The Par Phuket в приоритетном порядке, и Отель The Par Phuket будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Делюкс с двумя односпальными кроватями 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Ванна

Фитнес разрешен

Интернет - Wi-Fi

Небольшие сборы для детей СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Делюкс с двуспальной кроватью 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Ванна

Фитнес разрешен

Интернет - Wi-Fi

Небольшие сборы для детей

The Par Phuket Hotel - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Отель находится в 2 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Также, в непосредственной близости находятся Загородный клуб Пхукета, Ват Кето Пхукет, Водохранилище Банг Вад. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, The Par Phuket Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса, круглосуточная стойка регистрации. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), гидромассажная ванна, номера для некурящих, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. В течение дня вы можете насладиться расслабляющей атмосферой гидромассажной ванны, поля для гольфа (на территории отеля), поля для гольфа (в пределах 3 км), открытого бассейна, спа. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель The Par Phuket Hotel является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX