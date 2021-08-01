PHUKET TEST & GO

Отель The Par Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.6
оценка с
96
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Делюкс с двумя односпальными кроватями 50
฿13,600 - 7 Day Sandbox
฿11,200 - 5 Day Test & Go
฿7,800 - 4 Day Test & Go
฿7,600 - 2 Day Test & Go
฿4,200 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Ванна
  • Фитнес разрешен
  • Интернет - Wi-Fi
  • Небольшие сборы для детей
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Делюкс с двуспальной кроватью 50
฿13,600 - 7 Day Sandbox
฿11,200 - 5 Day Test & Go
฿7,800 - 4 Day Test & Go
฿7,600 - 2 Day Test & Go
฿4,200 - 1st Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Ванна
  • Фитнес разрешен
  • Интернет - Wi-Fi
  • Небольшие сборы для детей

The Par Phuket Hotel - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Отель находится в 2 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Также, в непосредственной близости находятся Загородный клуб Пхукета, Ват Кето Пхукет, Водохранилище Банг Вад. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, The Par Phuket Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса, круглосуточная стойка регистрации. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), гидромассажная ванна, номера для некурящих, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. В течение дня вы можете насладиться расслабляющей атмосферой гидромассажной ванны, поля для гольфа (на территории отеля), поля для гольфа (в пределах 3 км), открытого бассейна, спа. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель The Par Phuket Hotel является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

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Счет
3.6/5
Очень хороший
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇩🇪Harald Huber

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 09/07/2021
3.6 Deluxe Twin
Положительные     
  • спокойный и чистый
  • хороший бассейн
  • очень приятный массаж
Отрицательные
  • все подходящее по цене
  • претензий нет

Я осмелился, последовал модели песочницы и оказался в The Par Phuket. Меня очень радушно встретили, и все услуги были в полном порядке. Тесты Covid (в Центре) были неудобными, но быстро прошли, я могу порекомендовать отель

Адрес / Карта

91/155 Moo 7 Vichitsongkram Rd Tambol Kathu,, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

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ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
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