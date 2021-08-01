Отель The Par Phuket - Phuket Sandbox Hotel

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The Par Phuket Hotel - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Отель находится в 2 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Также, в непосредственной близости находятся Загородный клуб Пхукета, Ват Кето Пхукет, Водохранилище Банг Вад. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, The Par Phuket Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса, круглосуточная стойка регистрации. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), гидромассажная ванна, номера для некурящих, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. В течение дня вы можете насладиться расслабляющей атмосферой гидромассажной ванны, поля для гольфа (на территории отеля), поля для гольфа (в пределах 3 км), открытого бассейна, спа. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель The Par Phuket Hotel является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.