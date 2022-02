ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ที่พักระดับ 4 ดาวแห่งนี้มีที่พักที่โดดเด่นซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิทัศน์ที่สวยงามของสนามกอล์ฟล็อคปาล์ม ซึ่งสะท้อนถึงเสน่ห์แบบไทยอันเป็นเอกลักษณ์ พบ 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตและ 15 นาทีจากย่านป่าตองที่เป็นที่นิยม ทินิดีกอล์ฟรีสอร์ทภูเก็ต (SHA Certified) เหมาะกับทุกวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ผู้เข้าพักสามารถเล่นกอล์ฟ เยี่ยมชมศูนย์รวมความบันเทิงหรือร้านบูติกของนักออกแบบ และลองร้านอาหารมากมายในร้านอาหารหลายแห่งในป่าตอง ห้องพักทุกห้องมีระเบียงส่วนตัวซึ่งผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับแสงแดดและสถานที่ท่องเที่ยวของเมือง พวกเขายังได้รับการตกแต่งแบบร่วมสมัยพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น บริการซักรีด บริการรับส่งสนามบิน และทัวร์ ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท ภูเก็ต (SHA Certified) รับรองความเพลิดเพลิน ความสะดวกสบาย และความทรงจำอันน่าจดจำสูงสุด

