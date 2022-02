ティニディーゴルフリゾートプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

この4つ星の宿泊施設は、ロックパームゴルフコースの見事な景観に広がる独特の宿泊施設を備えており、すべてがユニークなタイの魅力を反映しています。プーケット国際空港から20分、人気のパトン地区から15分にあるティニディーゴルフリゾートプーケット(SHA認定)は、あらゆる旅行目的に適しています。ゴルフを楽しんだり、無数のエンターテインメントセンターやデザイナーのショッピングブティックを訪れたり、パトンのさまざまな飲食店で多数の飲食店を試したりすることができます。全室に専用バルコニーが付いており、くつろいだり、太陽や街の景色を楽しめます。また、ランドリーサービス、空港送迎、ツアーなどの現代的な設備に加えて、現代的な装飾が施されています。ティニディーゴルフリゾートプーケット(SHA認定)は、最高の喜び、便利さ、そして忘れられない思い出をお約束します。

