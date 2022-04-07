PHUKET TEST & GO

Бутик-отель Фрутта - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.4
оценка с
670
Обновление April 7, 2022
The Frutta Boutique Hotel - Image 0
The Frutta Boutique Hotel - Image 1
The Frutta Boutique Hotel - Image 2
The Frutta Boutique Hotel - Image 3
The Frutta Boutique Hotel - Image 4
The Frutta Boutique Hotel - Image 5
+18 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Политика возврата денег отеля

Refund is free anytime before check-in time, No show 100 Charge

Номера

Все следующие пакеты включают в себя необходимые тесты и транспорт.

Максимум 1 Adult
Улучшенный - Для некурящих 28
฿9,750 - 7 Day Sandbox
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
ЗАКЛАДКА
Максимум 1 Adult
Делюкс с выходом к бассейну 32
฿11,850 - 7 Day Sandbox
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
ЗАКЛАДКА
Максимум 1 Adult
Делюкс с видом на бассейн 32
฿10,450 - 7 Day Sandbox
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
ЗАКЛАДКА

Бутик-отель Frutta удобно расположен на пляже Патонг, в центре города, всего в пяти минутах езды на велосипеде или в 900 метрах ходьбы от пляжа Патонг. Расположение отеля обеспечивает доступ к важным городским объектам. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как театр Сфинкс, больница Патонга и Дайвинг All 4. В The Frutta Boutique Hotel безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Отель предоставляет услуги няни, бар / паб, Wi-Fi в общественных местах, место для курения и прокат велосипедов, чтобы обеспечить гостям максимальный комфорт. Атмосфера бутик-отеля Frutta отражена в каждом номере. В вашем распоряжении душ, кондиционер, гладильные принадлежности, доступ в Интернет и телевизор. Множество развлекательных предложений отеля гарантируют, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, бутик-отель Frutta станет прекрасным выбором для пребывания на Пхукете.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Бутик-отель Фрутта , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Бутик-отель Фрутта
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

86/14 Pra Paramee, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Oakwood Hotel Journeyhub Пхукет
7.7
рейтинг с
221 отзывы
Из ฿-1
Принц Эдуард Апартаменты и Резорт
7.9
рейтинг с
57 отзывы
Из ฿-1
Ramada by Wyndham Phuket Deevana Патонг
8.4
рейтинг с
658 отзывы
Из ฿-1
Deevana Patong Resort & Spa 4 звезд
8
рейтинг с
2519 отзывы
Из ฿-1
ETK Patong
7.6
рейтинг с
89 отзывы
Из ฿-1
SKYVIEW Resort Phuket Патонг Бич
10
рейтинг с
3 отзывы
Из ฿-1
Австрийский сад - деревня Тай Пан
8.7
рейтинг с
29 отзывы
Из ฿-1
BYD Lofts Boutique Hotel and Serviced Apartment
8.8
рейтинг с
421 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU