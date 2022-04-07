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Бутик-отель Frutta удобно расположен на пляже Патонг, в центре города, всего в пяти минутах езды на велосипеде или в 900 метрах ходьбы от пляжа Патонг. Расположение отеля обеспечивает доступ к важным городским объектам. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как театр Сфинкс, больница Патонга и Дайвинг All 4. В The Frutta Boutique Hotel безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Отель предоставляет услуги няни, бар / паб, Wi-Fi в общественных местах, место для курения и прокат велосипедов, чтобы обеспечить гостям максимальный комфорт. Атмосфера бутик-отеля Frutta отражена в каждом номере. В вашем распоряжении душ, кондиционер, гладильные принадлежности, доступ в Интернет и телевизор. Множество развлекательных предложений отеля гарантируют, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, бутик-отель Frutta станет прекрасным выбором для пребывания на Пхукете.